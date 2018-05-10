Полным составом: Галина Юдашкина поделилась трогательным фото своей семьи

В конце марта Галина Юдашкина во второй раз стала мамой. В одной из элитных американских клиник она родила сына, Мальчика назвали Аркадием. «28.03.2018 родился наш второй сынишка Аркадий, добро пожаловать в этот мир наш маленький принц!», — подписала кадр Юдашкина. На протяжении последних двух месяцев дочь известного дизайнера остается в Майами. В микроблоге она публикует живописные кадры местных пейзажей и памятные снимки своей семьи. На одном из последних кадров Галина запечатлена с мужем Петром Максаковым и двумя сыновьями.

"Самое главное в жизни — это семья и близкие люди, которые тебя окружают!", — трогательно подписала фото Юдашкина, а в комментариях к публикации получила массу позитивных откликов от подписчиков. Пользователи восхищались семейной идиллией и желали Галине и Петру долгих и счастливых лет совместной жизни.

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Напомним, Галина Юдашкина вышла замуж за Петра Максакова летом 2015 года. Свадьбу пары по праву называли одной из самых дорогих и роскошных. В апреле 2016 года родился первый ребенок супругов, которого новоиспеченные родители назвали Анатолием. С первых дней жизни родители развивали ребенка разносторонне, к своим двум годам мальчик знает сразу два языка: русский и английский.