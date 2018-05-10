В каких случаях держали свечку

Устойчивое выражение «Держать свечку» чаще всего употребляется в двух прямо противоположных контекстах. Если человек хочет заявить о том, что он ничего не знает о подробностях интимной жизни неких индивидов, он говорит: «А я что, свечку держал?».

Напротив, личность крайне осведомленная в этом вопросе подтверждает факт своих обширных познаний утверждением: «Точно, я сам свечку держал!» Давайте разберемся: откуда пошло это выражение и причем здесь первая брачная ночь в эпоху Древней Руси?

Первая брачная ночь на Руси

Начнем с того, что в разных странах существуют весьма причудливые традиции, связанные с первой брачной ночью. Например, в некоторых африканских племенах жених в порыве страсти выбивает невесте два передних зуба. А в Мексике новобрачные, наоборот, воздерживаются от секса несколько суток после заключения брака.

Наши предки тоже придавали большое значение зарождению интимных отношений между молодоженами. В Древней Руси свадьба была строго регламентированным обрядовым действом от начала и до конца. Разумеется, и первая брачная ночь не исключение.

На Руси для молодых готовили особое брачное ложе, укладывая под него различные ритуальные предметы и обереги, которые должны были уберечь новую семью от сглаза и порчи, а также обеспечить достаток и здоровое потомство. К таким предметам относились: кочерга, можжевеловая веточка, полено, ржаной сноп, мешок муки. Брачное ложе было высоким, чем больше перин — тем лучше.

В спальню молодоженов провожали все желающие, родственники и друзья. Подвыпившие гости при этом должны были вести себя максимально весело. Они пели неприличные частушки, шутили, давали новобрачным скабрезные советы. Цель у всего этого действа была благородная: люди хотели помочь часто неопытным в этом деле жениху и невесте раскрепоститься, настроиться на нужную волну, преодолеть естественное смущение.

Друг жениха должен был несколько раз ударить по брачному ложу кнутом, чтобы прогнать оттуда всякую нечисть. Затем молодые вступали в интимную связь. При этом их не оставляли одних. Старшие родственники жениха — отец или брат — в прямом смысле слова подглядывали за соитием, держа в руках свечки, поскольку другого освещения в те времена просто не было.

Зачем они подглядывали?

Причин для такого, казалось бы, странного поведения родственников было несколько. Отсутствие близости между супругами означало невозможность продолжения рода, а именно с этой целью и заключались семейные союзы в Древней Руси. И факт соития должен был быть засвидетельствован, чтобы брак считался действительным.

Также родственники опасались, что невесту подменят в темноте. Иногда, если девушка не хотела становиться женой конкретного парня, она могла незаметно сбежать с супружеского ложа, а ее место занимала какая-нибудь девица. Делалось это, чтобы утром поставить всех перед фактом: этот парень теперь муж совсем другой особы.

А если жених не справлялся со своей задачей, его на брачном ложе мог заменить брат или отец. Так наши предки гарантировали, что ребёнок будет принадлежать к их роду, если невеста забеременеет сразу при лишении невинности.

После принятия христианства данная традиция претерпела некоторые изменения. Церковь настаивала на том, что супруги должны быть единственными половыми партнерами друг у друга. Православные священнослужители резко осуждали и помещиков, которые пользовались феодальным правом первой ночи. Поэтому в народе укоренилось представление о том, что лишить девушку невинности должен именно ее жених.

И вместо старших родственников со свечкой у двери спальни молодоженов стала «дежурить» сваха. Впрочем, иногда к ней присоединялись и подвыпившие гости, которые шутили и смеялись, откровенно подглядывая за молодыми, не давали им заснуть, призывая жениха к активным действиям.

После состоявшегося акта брак считался подтвержденным, и об этом громогласно заявлялось всем остальным гостям и родственникам.

Барин и слуга

Интересно, что выражение «Держать свечку» связано не только с традициями первой брачной ночи на Руси. Поскольку иного освещения в течение долгих веков у людей просто не было, многие дворяне заставляли своих слуг и лакеев стоять возле их кроватей со свечками. Причина понятна: а вы попробуйте расшнуровать корсет в темноте.

Не желая укладываться спать на ощупь, барин и его супруга приказывали дворовому мужику или бабе светить им у постели. Некоторые, не стеснительные дворяне могли при этом заниматься сексом. Крепостного слугу они за человека, вообще-то, не считали. После того, как хозяева благополучно засыпали, лакей мог уйти со своего поста.

Вы спросите: почему обязательно нужен был человек? Разве свечу нельзя просто поставить у изголовья кровати? Ответ прост: опасно засыпать с зажженной свечой, если не задуть ее перед сном, может случиться пожар. Боясь ускользнуть в сон с открытым источником огня у подушки, многие дворяне доверяли право стоять со свечкой у своей постели только проверенным слугам. Такой лакей, разумеется, был хорошо осведомлен обо всех подробностях личной жизни хозяев.

Подобная практика существовала и в странах Западной Европы. В свое время был популярен анекдот про английского лорда, который не мог удовлетворить свою супругу. Тогда он позволил слуге, державшему у постели свечку, заменить себя на брачном ложе. А сам встал со свечой. После того как слуга справился с поставленной задачей, лорд назидательно сказал ему: «Ну, ты теперь понял, как нужно держать свечу?»

Французская версия

Во Франции есть устойчивое выражение: Que voulez-vous! Je n’y ai pas tenu la chandelle. Оно также означает: «Что вам нужно? Я не держал свечу». Происхождение данного выражения связано с известной гравюрой «Мессалина в каморке Лициски» работы итальянского художника Агостино Карраччи (1557-1602 годы).

Живописец изобразил жанровую сценку, происходившую в одном из многочисленных публичных домов Древнего Рима. На гравюре мужчина и женщина предаются плотским утехам. А в это время хозяйка вертепа стоит над ними со свечой. Эта женщина, разумеется, может назвать себя человеком, осведомленным о подробностях чужой интимной связи.

Гравюра Агостино Карраччи стала популярной во Франции, там эту картину называют «Держащая свечу».

Возможно, устойчивое выражение, о котором мы говорим, имеет сразу несколько источников происхождения. Но все они, так или иначе, связаны с проблемой освещения жилья, с которой люди сталкивались до наступления эры электричества.