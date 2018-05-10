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«Маяковский, когда же вы застрелитесь?». Хейтерство навсегда
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«Маяковский, когда же вы застрелитесь?». Хейтерство навсегда 

Вечерняя Москва 57 минут назад
Возьмите любой немодерируемый ресурс: под каждым авторским материалом — десятки, если не сотни комментариев. Более половины из них — негативны. И анонимны. Читателям не нравится буквально все: вид автора, его стиль, герой публикации… Дискуссия, как таковая, бывает в основном лишь на «специализированных» ресурсах. Но туда и ходят профессионалы. А все остальные — бродят по интернету и сливают накопившийся негатив.
А что делается в инстаграммах и страничках в Фейсбуке известных людей, звезд шоу-бизнеса, популярных блогеров! Много обожателей, но сколько и «поливателей грязью»! Какая-то немотивированная ярость, на первый взгляд. И кажется, что хейтерство*— а для интернет-травли даже придумали специальный термин — явление ультрасовременное.
Но, конечно, это не так. Всегда были люди яркие, манящие к себе, как лампочка мотыльков теплым вечером. На эту условную «лампочку» одни «мотыльки» летят с любовью и обожанием, а другие — вооруженные ненавистью.
«Как бы гадину задавить, деморализовать, уничтожить?» — думают эти «злые» мотыльки. Может, не от хорошей жизни. Просто от зависти. Или — от внутреннего раздражения на всё и вся. Может, желчный пузырь не в порядке. Каждый случай индивидуален. И, конечно, нового ничего не придумали, разве что — получили современные технологии для травли.
Кривое «Танька М. дура» писал мелом на стене подъезда прародитель современного продвинутого хейтера. Сегодня у хейтера есть интернет, поэтому о том, что Танька М. — дура, узнают не только соседи, а целый мир. Знаю такую Таньку — из моего детства; доведенная до отчаяния и хронической истерики, теряясь в догадках, кто же ее так ненавидит, день за днем она стирала тряпкой позорящие надписи. Пока, наконец, не столкнулась нос к носу со своей лучшей подружкой. Одна — с тряпкой, другая — с мелком. Наивное такое, советское хейтерство. Оно закончилось грандиозной ссорой, а потом — примирением. Но там действующими лицами были люди знакомые, встречавшиеся в реальности. А хейтеры современные — люди виртуальные. Почему, отчего закипает их злоба, доходящая до крайней границы? Никакой конструктивной критики, как правило, хейтер не высказывает. Просто поливает помоями, обсуждает внешность и близких «жертвы», порой даже — желает смерти…
Кстати, о смерти. Известен тот факт, что жертвой хейтеров в «молодой советской республике» регулярно становился модный и прогрессивный поэт Владимир Маяковский. Какие омерзительные записки писали ему во время выступлений! «Верно ли, что Хлебников гениальный поэт, а вы, Маяковский, перед ним мразь?» — одна из них. Маяковский всегда воспалялся, бросался в спор, отвечал остро и резко. Это, наверное, провоцировало и разжигало публику еще больше; на выставке авангарда можно было посмотреть сохранившиеся записки, в которых «почитатели творчества» буквально размазывают поэта, с матом и без. «Кому нужно такое творчество» — лейтмотив этих записок… А как-то к нему на улице подошел молодой человек и сказал: «Маяковский, из истории известно, что все хорошие поэты скверно кончали: или их убивали, или они сами… Когда же вы застрелитесь?». Маяковский вздрогнул и медленно ответил: «Если дураки будут часто спрашивать об этом, то лучше уж застрелиться…».
Но — подождите стреляться.
Никогда жертвой хейтера не станет человек-лузер (исключение, пожалуй, только «подростковые бои без правил», но там — совсем другая история). Лузер, неудачник — как раз хейтер. Его можно только пожалеть и проигнорировать. Раз вы интересны, вызываете столь яркие чувства, — вы человек интересный. И чего-то в этой жизни добились. Хейтером же никогда не станет тот, кто преуспел, тот, кто счастлив и доволен жизнью… Если сделать «кинематографическое» завершение колонки, то представьте женщину, которую ждет пенная ванна с лепестками роз, охлажденная бутылка шампанского и Джордж Клуни в белом махровом халате, который кричит: «Дорогая, я заждался!». Разве будет она отслеживать в сети какую-нибудь Леру Кудрявцеву, чтобы написать ей пару матерных фраз?
Вот и ответ. Хейтер — глубоко несчастный, затравленный и несостоявшийся человек. Его только пожалеть можно. А читать его глупости — нет, нет. Только — забанить*.
Как жаль, что во времена Маяковского всё это хамьё забанить было нельзя.
*Хейтер (от англ. hate — ненависть) — тот, кто испытывает ненависть к какому-либо человеку.
*Забанить — заблокировать, закрыть доступ к информации на конкретном сайте. Термин происходит от английского ban — запрещать — и обозначает жесткую меру наказания нарушителя правил пользования неким интернет-ресурсом.
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