Кто заставил жениться Суворова

Генералиссимус Александр Васильевич Суворов — творец огромного количества блистательных побед российской армии. Но, не проигравший ни одной баталии на военном поприще, Суворов потерпел фиаско на фронте любовном.

Не красавец

Будучи обладателем энциклопедических познаний, аналитического ума Суворов, по мнению современников, не отличался привлекательной внешностью. Он был невысокого роста, немного сутуловатым и худым мужчиной, к тому же прихрамывающим в результате двух военных ранений.

На фоне статных офицеров Суворов не выглядел завидным женихом, и сам, осознавая это, практически не задумывался о женитьбе, тем более что бесконечные походы не способствовали созданию семьи.

Отцовское вмешательство

Иной точки зрения придерживался его отец, который не хотел, чтобы род Суворовых прервался на великом полководце. Потеряв надежду, что 43-летний Александр Васильевич сам решит возникшую проблему, Василий Иванович, взял инициативу в свои руки и присмотрел для сына невесту. Ей оказалась княгиня Варвара Прозоровская — избалованная дочь отставного генерала князя Ивана Прозоровского, которая в свои 23 года была румяной и пышнотелой барышней.

Несмотря на то, что внешне молодые смотрелись, мягкого говоря нелепо, оба семейства согласились на брачный союз. Тянуть с торжеством не стали: 18 декабря 1773 года состоялась помолвка, через 4 дня прошло обручение, а спустя 25 дней в Москве в церкви Федора Студита свершилось таинство венчания.

Неожиданное благополучие

После столь молниеносной женитьбы молодожены стали жить под одной крышей и лучше узнавать друг друга. Как человек глубоко верующий, Суворов воспринял случившееся как Божью волю, и даже полюбил жену, которая была его полной противоположностью.

В силу ограниченности ума и плохого образования Варвара не могла поддерживать беседы с мужем, а её любовь к мотовству конфликтовала с его приверженностью к бережливости и непризнанию роскоши. Тем не менее первые два года брака Суворов назвал «неожиданным благополучием», увенчавшимся рождением дочери Натальи, которую счастливый отец ласково именовал «Суворочка».

Не сошлись характерами

Но постепенно пропасть непонимания между супругами стала непреодолимой глубины. Варвару совершенно не интересовали военные триумфы Суворова, вместо этого она постоянно роптала на тяжелую долю офицерской жены.

Ей хотелось блистать на балах, а приходилось переезжать в каретах из одного гарнизона в другой. Неустроенность быта, два выкидыша, продолжительное лечение от лихорадки выбивали Варвару из колеи, а фанатично преданный боевому ремеслу Суворов не мог уделять ей достаточного времени.

Предательство в квадрате

Не дожидаясь когда внимание супруга вновь переключиться на неё, Варвара — дама весьма шатких моральных устоев, решила найти мужу замену. Искать долго не пришлось — утешителем стал молодой драгун Николай Суворов , приходившийся генералиссимусу внучатым племянником.

Когда граф Суворов узнал о подлом предательстве сразу двух родных людей, которое длилось не один месяц, он незамедлительно обратился в Духовную консисторию с просьбой расторгнуть его брак.

Однако в период правления Екатерины II разгульный образ жизни был привычным явлением в высшем свете, поэтому узнав о причине побудившей Суворова начать бракоразводный процесс, императрица вызвала его на приём.

История умалчивает детали этого разговора, но в январе 1780 года Суворов воссоединился с женой, которая уже в феврале сопровождала его по дороге в Астрахань. Новое место службы ознаменовалось и ещё и новой вехой в их семейной жизни — в местной Георгиевской церкви состоялась церемония церковного примирения супругов.

Любвеобильная Варюта

Спустя 4 года залатанный брак всё же разошелся по швам — за несколько месяцев до рождения сына Суворов узнал, что его любвеобильная Варюта (так нежно он её называл) изменяла ему в объятьях секунд-майора Сырохнева.

Второй раз о прощении не могло быть и речи. Александр Васильевич вновь подает прошение о разводе, но оно остается не удовлетворенным. Несмотря на это Суворов возвращает отцу Варвары её приданное, назначает изменнице скудное годовое содержание и навсегда покидает их общий дом.

Осколки семейного счастья

Суворов старался предать забвению свою супружескую жизнь, только дети и денежные претензии Варвары напоминали ему о женитьбе.

Безмерно любимую дочь Наталью Суворов в 9-летнем возрасте отдал в Смольный институт благородных девиц, и она под влиянием отца не общалась с матерью.

Сын Аркадий, отцовство над которым Суворов признал только через 12 лет после его рождения, был оставлен матушке, проведшей последние годы жизни в одиночестве.

При этом отважный фельдмаршал о новом любовном приключении и не помышлял, поскольку брак для него был священен, а верность не пустым звуком.