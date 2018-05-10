Как подготовиться к исповеди

Декан исторического факультета Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета, кандидат исторических наук, отец Андрей (Андрей Постернак) рассказал «Вечерке», как правильно подготовиться к исповеди.

— Человек в первую очередь должен подумать о том, что было в его жизни. Потому что если он не знает, что является грехом, то должен понять, за что ему стыдно, — рассказывает отец Андрей.

По словам священника, для начала необходимо понять, какие в жизни были поступки, которые кажутся недостойными, позорными, и за которые хотелось бы попросить прощения у Бога и близких.

— Потом, конечно, нужно идти в храм к священнику, покаяться перед священником, который читает специальные молитвы об исповеди, — продолжает отец Андрей.

После подробной тайной исповеди, во время которой человек рассказывает о своих грехах, священник кладет на голову исповедующемуся епитрахиль (часть священнической одежды. — прим. ВМ) и читает ему разрешительную молитву.

— Человек уже получает отпущение грехов. Но Церковь обязательно рекомендует после этого причаститься, если у человека не было тяжелых грехов, — отмечает священник.

Кроме того, в разговоре нужно поднимать те темы, которые волнуют человека и важны для него.

— Есть очень важное условие — тайна исповеди. Все, что скажет человек на исповеди, священник обязан сохранить в тайне. Он не имеет права никому об этом рассказывать, — замечает отец Андрей. — Если он нарушит этот запрет, он не может быть священником.

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