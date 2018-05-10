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Лукерья Ильяшенко посоветовала ругаться матом
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Лукерья Ильяшенко посоветовала ругаться матом 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Раздосадованная медленным ходом ремонтных работ в своей квартире, молодая актриса посоветовала поклонникам правильный способ общения с людьми в нашей стране:«Это американское «be nice to people» в наших реалиях не работает. Работает — орать матом. Лучший способ коммуникации — вставить кому-нибудь раскалённый лом в задницу. А вот это всё «Ой, спасибо! Ой, пожалуйста! Ой, будьте так любезны!» — фуфло. И ещё: никогда, ни при каких условиях не отдавайте рабочим все деньги вперёд. Процесс растянется во времени до бесконечности».
Подписчики согласились с гневной речью Лукерьи: «Русский мат — это вообще магическое средство. Но вот рациональный пофигизм позволяет избежать эффекта надорванного горла и глаз панды…»
Другие высказались категорически против нецензурных высказываний: «Вообще, это ужасно на улицах в России слышать много матерщины. Если бы я услышал от женщины мат, то я бы никогда с ней не общался»
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