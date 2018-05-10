Весеннее пополнение звериного царства

Вместе с весной по традиции в мир приходит новая жизнь. Вот и в Московском зоопарке за минувшие весенние месяцы пополнение в семействе произошло сразу у шести видов. Корреспондент «ВМ» взглянул на новорожденных и узнал у сотрудников зоопарка о том, как новоиспеченные родители ухаживают за потомством.

Именно весной у сотрудников Московского зоопарка выдается больше всего хлопот. Животные в это время активизируются после зимы, а некоторые начинают приносить потомство. В начале года пополнение случилось в семьях венценосных журавлей, кудрявых пеликанов (внесены в Международную и Российскую редакции Красной книги), японских макак, мадагаскарских красных лягушек, кошачьих лемуров и росомах.

— Наша главная задача том, чтобы создать для редких видов максимально приближенные к естественным условия, в которых животные могли бы спокойно размножаться и регулярно приносить здоровое потомство, — сказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова . — Так нам удастся сохранить фауну Земли для будущих поколений.

У многих представителей животного мира родительский инстинкт великолепно развит, что делает их очень заботливыми родителями, пускающими все силы на воспитание потомства. Но даже на этом фоне некоторые обитатели зоопарка выделяются среди своих соедей.

— Например родители птенца кудрявого пеликана в течение первых двух-трех месяцев выкармливают его самостоятельно. Только когда птенец начинает самостоятельно есть, учится плавать и летать, они ослабляют свою опеку, — добавила Светлана Акулова.

Рождение детеныша часто сильно меняет поведение животных.

Росомаха, которая до появления потомства доверяла сотрудникам, первый месяц не подпускала к малышу людей. Похожим образом ведет себя и самка японского макака. Это ее первый опыт в воспитании, и она проявила себя как очень заботливая мать. Она почти не отпускает своего ребенка от себя, следя, чтобы играющие поблизости члены группы не задели малыша.