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Зеркало и вы: радует ли вас ваше отражение?
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Зеркало и вы: радует ли вас ваше отражение? 

BeautyHack.ru 41 минуту назад
Фото: BeautyHack.ru
«Дайте женщине зеркало и несколько конфет, и она будет довольна» — эту фразу приписывают Джорджу Байрону, и если он в самом деле так сказал, то женщины с девятнадцатого века успели порядком измениться. Потому что зеркало, безусловно, надолго займет современную женщину, но вряд ли ее успокоит.
В наше время основную информацию о себе мы получаем из интернета и от зеркала: включаешь утром телефон и узнаешь, кто тебя любит, кто не любит, кто к сердцу прижмет, кто к черту пошлет. И кто опять ничего не написал, свинья такая. А зеркало с утра сообщает, как ты выглядишь, сколько тебе лет, сколько весишь, что надеть, и не пора ли в простыню и на кладбище или что-то все-таки можно поправить. А перед пляжным сезоном задача усложняется в разы — это тело в зеркале надо не просто пристойно прикрыть, а красиво и непозорно раздеть. И тут даже завещанные Байроном «несколько конфет», которые обычно правда помогают, вряд ли принесут мир в женское сердце.
Дело в том, что многие из нас живут в жестоком когнитивном диссонансе: мы выглядим не так, как чувствуем себя изнутри, и уж точно совсем не так и не теми, кем хотелось бы. Я, например, на самом деле худая шатенка среднего роста и мальчикового типа, с небольшой грудью и узкими бедрами. Я всегда хотела такой быть, так себя чувствовала и одежду покупала именно для этой девушки. По какой-то нелепой ошибке судьбы мое тело имеет форму маленьких песочных часов, но я-то знаю, что на самом деле я другая. И мне часто встречаются женщины, которые мучительно пытаются втиснуть свою реальную плоть в тот образ, который существует у них в голове. Быть худей, моложе, иметь другую грудь, носить романтические платья или, наоборот, милитари, в то время как твой тип подразумевает совершенно другие вещи. Но — нравится, но хочется, но изнутри я именно такая. И женщина смотрит в зеркало, как на поле боя: реальность опять наступает по всем фронтам, победить ее невозможно, но мы попытаемся, даже если придется погибнуть на этой войне.
Дезертировать из этой ситуации можно тремя способами. Во-первых, сначала долго-долго сражаться, нацелившись на победу, переделывать тело и лицо, бороться за каждый миллиметр и грамм, отрезать, пришивать и перетягивать. Это великий Путь Воина, но в конце Время все равно вынудит нас смириться. Однажды вы осознаете, что оно выиграло, мягко отобрав все спорные территории, а собственные гормоны работают против вас, снижая задор и волю к борьбе. Вы просто пожмете плечами, присядете на завалинку и начнете говорить о покое, умиротворении, теплом весеннем солнышке и радостях созерцания окружающей красоты. Фотографии, где вы молоды и прекрасны, будут для вас не вызовом, а источником особой нежности. «Несколько конфет» останутся с вами, а зеркало прекратит и радовать, и отпугивать, а станет возможность заглянуть себе в глаза и заодно узнать, не перемазались ли вы в шоколаде.
Во-вторых, можно выучить несколько фраз насчет принятия себя и наступить на горло собственной песне. Только она подаст голос «а вот бы хотелось мне быть…», как вы ей «молчи, зараза! люби себя как есть и не вякай». Поверить, что задача «мыши, станьте ежиками» невыполнима, поэтому нечего и пытаться. А вы сами по себе ценны хоть мышкой, хоть чучелком, и любой апгрейд от лукавого, от неумения принять свою природную красоту и от неуважения к себе. Тут пригодятся разговоры про индивидуальность. Вот мне только кажется, что моя индивидуальность — внутренний тощий беспризорник, а на самом деле, раз уж я физически такая женская женщина, именно ее нужно раскрывать и подчеркивать, а не прятать в лифчики-минимайзеры и утягивающие штанишки. Поначалу придется сцепить зубы и любоваться тем, что есть, а потом и ничего, глядишь, и понравится.
И есть третий путь, сложный, но интересный. Попробуйте считать, что у вас не ликвидация катастрофы, а рабочая проблема, постарайтесь убрать из ситуации всякую примесь трагедии. Перед вами интересная задача, практически, театральный этюд: из имеющегося материала создать новый образ. Не измениться до неузнаваемости, но выявить тот аспект личности, который вам дорог, с помощью самых разных средств. Немного актерского мастерства, немного работы стилиста, тренера и косметолога, некоторое волевое усилие, куда же без него. Постепенно вы переведете проблему в пространство игры.
Если хочется изобразить то, чем не являешься физически, почему бы и нет, пусть будет театр, изменение имиджа, творческий акт и дополненная реальность. Это, конечно, немножечко путь фрика, потому что вы будете транслировать неоднозначное послание. Но всякий предмет искусства достаточно сложен для зрителя, если это не совсем уж лубочная картинка. Да и главное во всем этом — ваши личные отношения с собой и с зеркалом, ваша игра в другую девочку, мальчика, бабушку, панка, котика или кого вы там желали бы изобразить. Вы уже достаточно взрослая, чтобы позволить себе играть без смущения и боли — во что захотите.
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