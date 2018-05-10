Святая вода: как правильно набирать, пить и хранить

Для православных людей святая вода всегда была одной из главных святынь. Люди верят в ее целебные свойства и ощущают божественную благодать, когда пьют ее. «ВМ» рассказывает, когда освящается вода, где ее хранить и когда пить.

В церкви существует два чина освящения воды.

— Великое освящение совершается в праздник Богоявления, или, как чаще говорят в народе, в Крещение — в январе, а также в Рождественский Сочельник — накануне праздника, — рассказал настоятель храма Всемилостивого спаса в Митино, иерей Григорий Геронимус.

На церковном языке святая вода называется «агиасма». Такую воду верующие хранят дома в течение всего года. Обычно для святой воды, набранной в Крещение, выделяют особый сосуд. Отец Григорий отметил, что лучше использовать какую-то стеклянную емкость.

— Такую воду пьют с благоговением и молитвой, — продолжил иерей Григорий Геронимус. — Многие пьют ее каждый день натощак. С случае необходимости эту святую воду можно пить, если кто-то заболел или требуется особая благодатная помощь. Этой водой окропляют жилище. Также ей можно мазать места на теле, которые подвержены какой-то болезни.

Также в церкви существует чин малого освящения воды. В отличие от Великого освящения, малое может совершаться в любое время по необходимости, например, когда служится водосвятный молебен.

— Эту воду можно пить не только натощак, но и в любое время дня. В большинстве храмов установлены баки, где хранится эта вода — можно прийти и попить, — рассказал отец Григорий.

Назначение у этой воды такое же, как и у той, что была освящена в Крещение, своих целебных свойств она не теряет. Она, согласно учениям церкви, точно также наделена благодатью Святого Духа.

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