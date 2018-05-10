Словно сестры: Костенко показала фото моложавой мамы в бикини

9 мая Анастасия Костенко поздравила свою маму с днем рождения. Она опубликовала фото, на котором позирует вместе с ней на пляже в Дубае. В кадре супруга футболиста Дмитрия Тарасова в цветном купальнике, а ее родительница в черном бикини с распущенными волосами и без косметики. «Ровно 43 года назад, в Великий Праздник Победы, появилась на свет самая дорогая женщина для нашей семьи — Виктория . Моя мама, мой ценный друг, советчик и мастерица на все руки», — написала Костенко.

Также она рассказала, что все разговоры с мамой только положительно на ней сказываются. Анастасия очень хочет, чтобы ее брат и сестра тоже радовали Викторию Щербакову хорошими новостями и новыми достижениями. Поклонники были поражены тому, как молодо выглядит мама Костенко. Многие даже решили, что на фото с ней позирует подруга или сестра. «Я думала это подружка ровесница», «И это мама?! Я подумала, что подруга!», «Обалдеть! Какая мама молодая! Как подружки вы», — прокомментировали снимок подписчики.

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Отметим, что этим летом Виктория Щербакова станет бабушкой. Не так давно стало известно, что Анастасия ждет ребенка. Тарасов рассказывал в одном из интервью, что супруга должна родить ему дочь примерно в начале августа. Беременность модели, по всей видимости, проходит не так гладко, как этого бы хотелось. Недавно появилась информация о том, что ее положили на сохранение, но позже представители Костенко опровергли эти данные.