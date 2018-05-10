Ещё
Словно сестры: Костенко показала фото моложавой мамы в бикини
Далее:
Читайте также:
Ещё

Словно сестры: Костенко показала фото моложавой мамы в бикини 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
9 мая Анастасия Костенко поздравила свою маму с днем рождения. Она опубликовала фото, на котором позирует вместе с ней на пляже в Дубае. В кадре супруга футболиста Дмитрия Тарасова в цветном купальнике, а ее родительница в черном бикини с распущенными волосами и без косметики. «Ровно 43 года назад, в Великий Праздник Победы, появилась на свет самая дорогая женщина для нашей семьи — Виктория. Моя мама, мой ценный друг, советчик и мастерица на все руки», — написала Костенко.
Также она рассказала, что все разговоры с мамой только положительно на ней сказываются. Анастасия очень хочет, чтобы ее брат и сестра тоже радовали Викторию Щербакову хорошими новостями и новыми достижениями. Поклонники были поражены тому, как молодо выглядит мама Костенко. Многие даже решили, что на фото с ней позирует подруга или сестра. «Я думала это подружка ровесница», «И это мама?! Я подумала, что подруга!», «Обалдеть! Какая мама молодая! Как подружки вы», — прокомментировали снимок подписчики.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1775309129427017333_338484090"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.75)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.75)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Отметим, что этим летом Виктория Щербакова станет бабушкой. Не так давно стало известно, что Анастасия ждет ребенка. Тарасов рассказывал в одном из интервью, что супруга должна родить ему дочь примерно в начале августа. Беременность модели, по всей видимости, проходит не так гладко, как этого бы хотелось. Недавно появилась информация о том, что ее положили на сохранение, но позже представители Костенко опровергли эти данные.
Teleprogramma.pro: последние новости
Наталья Королева не смогла выглядеть соблазнительно в корсете и мини-юбке Корикова едва не угодила в монастырь Звезда «Дома-2» угнал автомобиль бывшей девушки
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы песни, которые слушают психопаты5
«Буду ждать, пока этот брак развалится!»7
Модель показала, как алкоголь разрушает тело4
71-летняя Васильева в бикини поразила поклонников41
Богачи тратят деньги на ужасающую пластику1
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
12:06
Богачи тратят деньги на ужасающую пластику
Красота
03:09
Марина Влади продаёт память о Высоцком
Звёзды
00:35
Алсу: от Лолиты до многодетной матери
Звёзды
01:00
Бузова пожаловалась на женские проблемы
Звёзды
04:04
Названы песни, которые слушают психопаты
Здоровье
00:59
У Дженнифер Лопес исчезла грудь
Звёзды
05:47
Как магазины обманывают покупателей
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение