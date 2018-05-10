16-летняя девушка похоронила отца-миллиардера и закатила вечеринку

Дочь американского бизнесмена миллиардера Мэттью Меллона Араминта устроила шумное пати в честь своего 16-летия. Ее не смутило, что всего за неделю до этого скочнался ее отец.

Предприниматель, сделавший состояние на криптовалюте, много лет боролся с наркозависимостью. Мэттью умер 16 апреля в возрасте 54 лет. Несмотря на трагедию в семье, старшая дочь бизнесмена Араминта не стала отменять громкий праздник.

Именинница пригласила на тусовку около 200 друзей ков в роскошный особняк предпринимателя Майкла Овица, жениха ее матери Тамары. В числе гостей был и известный рэпер Трэвиса Скотта , который порадовал собравшихся своим выступлением.

"Мы все по-прежнему подавлены, но Мэттью точно не хотел бы, чтобы вечеринка отменилась", — цитирует друга семьи издание Page Six. День рождения получился с размахом. «Вечеринка была просто невероятная», — поделился один из гостей.

Араминта — единственный общий ребенок Мэттью Меллона и его первой жены Тамары, которая является соосновательницей бренда Jimmy Choo. В 2005 году супруги расстались. В своей автобиографии бизнес-леди признавалась, что познакомилась с предпринимателем на встрече анонимных алкоголиков.