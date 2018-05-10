Миро о Бородиной: курица с развратным лицом

Скандально известный блогер Лена Миро раскритиковала новый стиль Ксении Бородиной . На примере телеведущей писательница рассказала, как из знойных красоток после замужества получаются сексуально непривлекательные клуши.

На своей официальной страничке в социальной сети «Живой журнал» Елена прокоментировала изменение внешнего вида и поведения Бородиной после свадьбы: " меняет стиль пьяной птушницы на стиль Cute Mom". «Ей кажется, что она выглядит достойно, опрятно и мило, и это зачастую действительно так. Но „мило“ и „сексуально“ никогда не идут рука об руку. Это — параллельные вселенные, которые ни при каких обстоятельствах не пересекаются», — начала свой разбор Миро.

По мнению блогера, раньше Ксения была настоящей конфеткой, которую хотели заполучить многие мужчины. «Сочная деваха с глупым и развратным лицом», — описала Лена незамужнюю Бородину. «А ведь был в Бородиной секс. Пусть дешевый, пусть пьяный, но он в ней был», — вспоминает Миро.

Однако сейчас телеведущая выглядит слишком прилично, поэтому растеряла всю харизму. «Панамка, соломка, бриджики американской домохозяйки, удобные мокасины и розовая разлетайка на пляже. Даже ромпер умудрилась подобрать такой, что подходит хорошенькой мамочке. Можно, конечно, сказать, что транслировать в мир сексапил хорошенькой мамочке необязательно, что весь ее эротизм для мужа…», — рассуждала блогер.

Миро уверена, что телеведущая была и есть «курица», которая мыслит стереотипами. «Если она мать, то и одевается, как „яжымать“. Если незамужняя разбитная девка, то и одеваться она будет, как недорогая проститутка», — высказала свою точку зрения писательница.