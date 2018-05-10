Секреты раннего урожая огурцов

Летний стол немыслим без свежих ароматных огурцов, и потому этот овощ у каждого огородника всегда занимает самую «почетную» грядку. Эта культура очень благодарна: при хорошем уходе растения одаривают своего хозяина щедрым урожаем. Жаль только, что при традиционном посеве семян в открытый грунт первых зеленцов приходится ждать довольно долго. А ведь после долгой хмурой зимы каждому из нас так хочется поскорее отведать хрустящих огурчиков!

Ранний урожай огурцов — мечта каждого огородника

Воплотить подобное желание в жизнь совсем несложно. Для этого нужно знать несколько огуречных секретов, которые помогут вам получить урожай на 1-1,5 месяца раньше обычного срока.

Выращиваем через рассаду

Огурец — культура теплолюбивая, которая не выносит весенних колебаний температуры и гибнет под действием возвратных заморозков. Но если дать ей возможность провести «младенческий» возраст в домашних условиях и переждать весеннюю непогоду, то уже через 2-3 недели после пересадки растений на грядку вы сможете полакомиться первыми зеленцами. Спешить с посадкой семян на рассаду не стоит: огуречные сеянцы растут быстро, и при длительном пребывании в стесненных условиях подоконника сильно вытягиваются. Поэтому для начала определитесь, когда вы сможете высадить рассаду на дачную грядку (с учетом погодных условий вашего региона), и за 4-5 недель до этого проведите посев семян в заранее подготовленную тару.

Огурцы высаживают на рассаду за 4-5 недель до высадки в грунт

Для этой цели заблаговременно запаситесь рыхлым плодородным субстратом (можете воспользоваться рекомендациями по составлению грунта от агрофирмы «Гавриш»), а также отдельными горшочками или стаканчиками — огурцы плохо переносят пикировку. В каждый стакан посадите по 2 семени, а с появлением всходов удалите один более слабый росток. В период выращивания регулярно поливайте рассаду, так чтобы земляной ком в стаканах все время находился в умеренно влажном состоянии. В пасмурные дни обязательно досвечивайте огурцы фитолампой или люминесцентным светильником, но не более 10-12 часов в сутки. А если заметите, что сеянцы развиваются неохотно и теряют насыщенно-зеленый оттенок своих листьев, подкормите их любым комплексным минеральным удобрением по инструкции.

Рассада огурцов готова к пересадке в грунт через месяц после всходов

В возрасте 25-30 дней огуречная рассада будет готова к пересадке на грядку. Только не забудьте перед этим закалить ее на свежем воздухе.

Сажаем в теплице или парнике

Значительно ускорить появление первых зеленцов помогают парники и теплицы: в защищенном грунте получить урожай можно гораздо раньше, чем под открытым небом. Оба сооружения выполняют одну и ту же функцию — помогают защитить растения от неблагоприятных погодных условий, а также, благодаря закрытому пространству, способствуют более быстрому прогреванию воздуха и почвы в весеннее время, что, в свою очередь, приближает момент посадки огурцов и начало их плодоношения.

Теплица и парник защитят огурцы от непогоды

Строительство стационарной теплицы собственными силами потребует существенных трудозатрат, а приобретение готового сооружения некоторым садоводам может показаться дорогостоящим удовольствием. Однако такая высокая и просторная конструкция, несомненно, себя оправдает: огурцы, получая защиту от непогоды на протяжении всего периода вегетации, порадуют не только ранним, но и более щедрым урожаем. Альтернативой теплице может стать парник — временная конструкция высотой до 1,2-1,3 м, которая представляет собой сооружение без окон и дверей из дуг и нетканого материала (или пленки). Парник будет защищать растения от неблагоприятных погодных условий только на начальном этапе их развития, но и этого окажется вполне достаточно, чтобы подать к столу ароматные огурчики раньше обычного срока.

Огурцы в парнике

Некоторые огородники сооружают невысокие стационарные парники из стекла или поликарбоната и используют их для выращивания рассады. При таком подходе они получают возможность при установлении благоприятных условий пересадить в открытый грунт уже подросшие огуречные сеянцы, в то время как их соседи по даче только приступают к посеву семян на своих грядках. Рекомендации по устройству парника вы найдете в материалах:

Как и из чего соорудить простой парник на даче

Из чего лучше сделать парник и что в нем посадить

Экспресс-парник из подручных материалов

Прогреваем почву в теплице

Многие дачники зимой накидывают в теплицу побольше снега, который с приходом потепления напитывает тепличный грунт необходимой влагой. Этот прием действительно заслуживает внимания, если на вашем дачном участке наблюдаются проблемы с водоснабжением. Но если на первый план выходит получение раннего урожая огурцов, это мероприятие лучше отложить: при таком подходе тепличные грядки будут прогреваться гораздо дольше. В теплице температура воздуха весной повышается довольно быстро, а вот прогревание слежавшейся почвы затягивается. Чтобы ускорить этот процесс, ранней весной, как только пригреют солнечные лучи, перекопайте грядку, запланированную под огурцы. При этом не нужно разбивать комья земли и разравнивать поверхность — так почва прогреется гораздо быстрее.

Перекопка ускорит прогревание почвы на грядке

За несколько дней до посадки огурцов разровняйте поверхность и обильно пролейте грунт горячей водой из лейки. Сразу после этого укройте грядку черной плотной пленкой, закрепив ее края подручными материалами. Можно поступить иначе: прокопать поперек грядки траншеи на штык лопаты, влить в них горячую воду, а уже после этого разровнять участок и накрыть его пленкой. Такую процедуру проводят каждый день, добиваясь прогревания грунта на тепличной грядке до оптимальных значений. Во время посадки пленку можно не снимать: на нужном расстоянии в ней делают крестообразные надрезы, и в эти отверстия высаживают рассаду или семена огурцов.

Сажаем огурцы в теплую грядку

Для того чтобы весной ускорить прогревание почвы и осуществить посадку огурцов в более ранние сроки, можно пойти другим путем — с осени подготовить в теплице или открытом грунте так называемую теплую грядку. С этой целью в сентябре или октябре на запланированном участке нужно выкопать траншею глубиной в 1,5-2 штыка лопаты и заполнить ее органической «начинкой».

Теплую грядку готовят осенью

На дно траншеи сначала укладывают «долгоиграющую» органику: небольшие ветки, стебли кукурузы, подсолнечника, кору, картон, стружку и т. п.

Затем идет слой плодородной почвы толщиной 10-15 см и «мягкие» растительные остатки: трава, солома, опавшая листва, ботва овощей (за исключением культур семейства Тыквенные), кухонные отходы растительного происхождения, подпорченные овощи и фрукты и т. д., а после — перегной.

К такой «перине» добавляют по 1 ст. ложке нитроаммофоски и 1 стакану древесной золы на каждый 1 м² грядки.

Сверху выкладывают плодородную почву слоем 15-20 см, обильно проливают «начинку» водой (а лучше раствором ЭМ-препарата) и накрывают черной пленкой.

Верхний слой теплой грядки — рыхлый плодородный грунт

Весной после схода снега нужно приподнять пленку, слегка разрыхлить почву и пролить содержимое грядки горячей водой или раствором коровяка (1:10), а затем вернуть пленку на место. После этого органика начинает «гореть» (то есть разлагаться и выделять тепло) и в кратчайшие сроки прогревает почву, позволяя высадить на такую грядку семена или рассаду огурцов гораздо раньше обычного срока. На такой теплой «подушке» корневой системе огурцов весенние заморозки не страшны, а защитить от них наземную часть растений (при выращивании в открытом грунте) несложно: всего-навсего нужно поставить над грядкой дуги и накинуть на них укрывной материал. Чтобы весной добиться более быстрого прогревания почвы, теплую грядку можно приподнять над землей на высоту 30-40 см. Для этого органическую «начинку» укладывают не в земляную траншею, а в короб, который сооружают из подручных материалов (досок, кусков шифера, жести и т. п.).

Почва на высокой теплой грядке прогревается весной гораздо быстрее

Опытные огородники, оценив эффективность этого метода, сооружают сразу несколько таких высоких коробов. Одни короба используют для посадки овощей, а в другие на протяжении сезона постепенно складывают растительные отходы, заполняя их к осени «начинкой» доверху.

Готовим почву в теплице заранее

Если вы выращиваете огурцы в теплице, перед посадкой необходимо подготовить почву на грядке — обновить ее верхний слой, заправить удобрениями и продезинфицировать. Такие работы можно провести ранней весной за пару недель до предполагаемой посадки огурцов, чтобы грунт успел осесть.

Перед посадкой важно правильно подготовить почву на тепличной грядке и привести в порядок каркас помещения

Но поскольку в ранневесеннее время работать с еще не оттаявшей землей (а также перегноем и содержимым компостницы) довольно проблематично, лучше перенести такие процедуры на осень. Так вы не будете «воровать» сами у себя драгоценные весенние дни, которые вместо этого можно потратить на более быстрое прогревание почвы в теплице, и сможете осуществить посадку огурцов в более ранние сроки. Для этого осенью после сбора урожая проведите дезинфекцию внутреннего каркаса теплицы и, согласно севообороту, определитесь, на какой грядке в следующем сезоне вы будете выращивать огурцы. Удалите с поверхности этой грядки верхний слой почвы толщиной 5-7 см и равномерным слоем разложите удобрения: по ведру перегноя или компоста, 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложку сульфата калия на каждый 1 м².

Почву осенью заправляют органикой и фосфорно-калийными препаратами

Если грунт на участке кислый, добавьте к удобрениям известь, мел, доломитовую муку или древесную золу. После этого перекопайте грядку на штык лопаты, заделав удобрения в почву, а затем обильно пролейте ее раствором фунгицида.

Выбираем ранние сорта и гибриды

Чтобы получить ранний урожай огурцов, необходимо подобрать для посадки правильные сорта и гибриды. Для этой цели отдавайте предпочтение скороспелым разновидностям, отличающимся повышенной устойчивостью к неблагоприятным факторам окружающей среды. Такими достоинствами обладают огурцы от агрофирмы «Гавриш», которая предлагает широкую линейку раннеспелых сортов и гибридов, вступающих в плодоношение уже через 38-45 дней после появления всходов.

Для посадки подбирайте ранние сорта и гибриды

Среди них вы найдете экземпляры с плодами любой величины — от короткоплодных корнишонов до удлиненных увесистых красавцев массой до 250-300 г, различной степени бугорчатости и интенсивности зеленой окраски. И все они порадуют вас отменными вкусовыми качествами, восхитительным огуречным ароматом и необычайно высокой урожайностью даже в условиях неустойчивой весенней погоды. Определиться с выбором вам помогут статьи:

Самые-самые: лучшие гибриды огурцов от агрофирмы «Гавриш»

Самые-самые: лучшие гибриды огурцов от агрофирмы «Гавриш». Часть 2 Сеем огурцы по всем правилам

Подбирая той или иной сорт для посадки, стоит помнить, что в открытом грунте можно выращивать любую разновидность огурцов. А вот для посадки в теплице отдавайте предпочтение партенокарпическим и самоопыляемым сортам и гибридам, которые формируют многочисленную завязь без участия насекомых-опылителей.

Партенокарпическим гибридам для опыления не требуется помощь насекомых

Каждый из этих нехитрых приемов приближает момент вступления огурцов в период плодоношения, и каким из них воспользоваться — решать вам. А если вы совместите сразу несколько из них (например, высадите весной рассаду скороспелых сортов на высокую теплую грядку в теплице), то с гордостью будете собирать ультраранний урожай зеленцов в то время, когда ваши соседи по даче только будут приступать к посадке семян в открытом грунте. Дорогие читатели, а какие хитрости используете вы для получения раннего урожая огурцов? Поделитесь с нами в комментариях своими секретами и расскажите о слагаемых вашего «огуречного успеха».