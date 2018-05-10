Смотрите выше: звезды, которые сделали операцию по уменьшению груди

Наверное, во всем мире нет ни одной женщины, которая довольна всем. Брюнетки завидуют блондинкам, курчавые скупают выпрямители для волос, а уж про востребованность хирургических манипуляций с объемом груди и говорить нечего. Однако и в этом вопросе обнаруживаются разночтения: больше, как выясняется, не значит лучше. При всех своих неоспоримых достоинствах слишком пышные формы могут доставлять и много хлопот. Иногда они бывают настолько надоедливыми, что женщины решаются на крамольный шаг — уменьшить грудь.

Дрю родилась довольно упитанной девочкой, но еще до начала актерской карьеры стала постоянным посетителем тренажерного зала и привела себя в форму. Однако объемная грудь скрадывала стройность. «Понимаете, большой бюст — это огромная психологическая нагрузка, — рассказывала американка. — Сколько ни худей, если у тебя большой размер, ты всегда будешь выглядеть толще, чем есть на самом деле». Когда Дрю исполнилось 20 лет, она променяла третий размер на первый.

В перипетиях трансформации груди секс-символа 90-х теряются даже таблоиды. Первую операцию Памела сделала еще будучи подростком — на юношеских фотографиях будущая королева силикона почти неузнаваема. В 1999 году актриса устала от слишком большой груди и заменила импланты гораздо более скромными. Позднее Памела заявляла, что попыталась вернуться к своим естественным формам. Но несмотря на все преобразования, звезда сериала «Спасатели Малибу» и в 49 лет остается весьма привлекательной.

Знаменитая актриса, говорят, была очень довольна своим решением обогатить грудь. Николь взяла моду появляться на светских мероприятиях в откровенных нарядах и не стеснялась признаваться в содеянном. Однако пару лет назад Кидман неожиданно предстала со старым добрым первым размером. Позднее выяснилось: кто-то рассказал Николь, что инородные тела в груди могут вызвать токсическое отравление. Австралийка решила не проверять на себе, правда это или нет, и вернулась на старт.

В юности певица сильно комплексовала из-за объема своей груди, считая ее совершенно несексуальной. Поэтому сделала даже не одну, а две операции по увеличению. При этом до поры до времени Виктория опровергала инсинуации касательно хирургического происхождения своих прелестей. В 2009 году она очевидно, сообразила, что при такой худобе четвертый размер смотрится не слишком органично, и сделала шаг назад. А после того как родила четвертого ребенка, и вовсе избавилась от имплантов.

5. Дженнифер Коннели

Все, кто смотрел фильм «Реквием по мечте», знают, насколько хороша грудь обладательницы «Оскара» Дженнифер Коннели. Вернее, как хороша она была раньше. Потому что сейчас от былого богатства не осталось и следа. Доподлинной информации о причинах демарша нет. Вставляла ли актриса в молодости импланты — тоже загадка. Дженнифер хранит молчание.

Кристина, известная прежде всего по роли в комедии «Семейка Аддамс», решилась уменьшить грудь в начале нулевых — именно в тот момент, когда силиконовые «арбузы» были на пике популярности. Излишне помпезные формы делали невысокую Риччи непропорциональной. К тому же она слишком часто замечала, что взгляд мужчин никак не может подняться до уровня глаз. Убрав два размера, актриса обрела гармонию.