Кайли и Кендалл Дженнер не поделили подругу 

22-летняя модель Кендалл Дженнер стала главной героиней журнала Elle и рассказала о самой большой ссоре с сестрой Кайли Дженнер. Она призналась, что всё произошло из-за модели Хейли Болдуин.
Хейли Болдуин
Она (Хейли) на самом деле была лучшей подругой Кайли, а я хорошо дружила с ее двоюродной сестрой Ирландией. Хейли жила в Нью-Йорке, и всякий раз, когда мы были там, мы тусовались с ней, — сказала Кендалл в интервью.
Хейли Болдуин и Кендалл Дженнер
Кендалл рассказала, как однажды «украла Хейли у Кайли» на Неделе моды в Нью-Йорке.
С тех пор она была моей подружкой. Сначала Кайли разозлилась, и мне пришлось собрать их вместе и сказать: «Нет, все в порядке, ребята». Но все это хорошо, это наша история любви, — говорит модель.
Кроме того, старшая сестра Кайли Дженнер высказалась о рождении племянницы.