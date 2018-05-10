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Кайли и Кендалл Дженнер не поделили подругу
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Кайли и Кендалл Дженнер не поделили подругу 

Журнал ОК! 35 минут назад
22-летняя модель Кендалл Дженнер стала главной героиней журнала Elle и рассказала о самой большой ссоре с сестрой Кайли Дженнер. Она призналась, что всё произошло из-за модели Хейли Болдуин.
Хейли Болдуин
Она (Хейли) на самом деле была лучшей подругой Кайли, а я хорошо дружила с ее двоюродной сестрой Ирландией. Хейли жила в Нью-Йорке, и всякий раз, когда мы были там, мы тусовались с ней, — сказала Кендалл в интервью.
Хейли Болдуин и Кендалл Дженнер
Кендалл рассказала, как однажды «украла Хейли у Кайли» на Неделе моды в Нью-Йорке.
С тех пор она была моей подружкой. Сначала Кайли разозлилась, и мне пришлось собрать их вместе и сказать: «Нет, все в порядке, ребята». Но все это хорошо, это наша история любви, — говорит модель.
Кроме того, старшая сестра Кайли Дженнер высказалась о рождении племянницы.
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Женский форум
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