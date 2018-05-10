Кайли и Кендалл Дженнер не поделили подругу

Хейли Болдуин

Она (Хейли) на самом деле была лучшей подругой Кайли, а я хорошо дружила с ее двоюродной сестрой Ирландией. Хейли жила в Нью-Йорке, и всякий раз, когда мы были там, мы тусовались с ней, — сказала Кендалл в интервью.

Хейли Болдуин и Кендалл Дженнер

Кендалл рассказала, как однажды «украла Хейли у Кайли» на Неделе моды в Нью-Йорке.

С тех пор она была моей подружкой. Сначала Кайли разозлилась, и мне пришлось собрать их вместе и сказать: «Нет, все в порядке, ребята». Но все это хорошо, это наша история любви, — говорит модель.

Кроме того, старшая сестра Кайли Дженнер высказалась о рождении племянницы.