«Лизнул промежность — сначала чуть горчило»

«Первый легальный бордель в Москве» — такую формулировку для привлечения внимания СМИ использовали в пресс-релизах хозяева отеля недалеко от Москва-Сити, где помимо номера можно арендовать одну из секс-кукол, которых владельцы почему-то называют актрисами. Автор Telegram-канала «Леонардо Ди Ванче» провел час с такой актрисой. Бездонные глубины российской индустрии для взрослых — в его репортаже для «Ленты.ру»

Недавно летал в Париж к девушке. На выходные. Ну там Шанз-Элизе, галерея Лафайет, тар-тар с шампанским по утрам, эскарго с клубникой по вечерам, ну и прочий полагающийся по сценарию Сакре-Кёр. Ничего из этого у нас не случилось, потому что в Шарль-де-Голле с трапа сошел форменный Квазимодо: сгорбившийся, пьяный, слегка ошалевший после немецкого лоукостера, да еще и с перебитой ногой. И в таком вот виде все выходные, под непрестанно сочащимся мутным парижским небом, подпрыгивая на костыле, я таскался со спутницей по самым темным углам «города огней» и заливался акционным вином из арабских лавок, а осоловевший взгляд мой то и дело прилипал к вывескам пип-шоу и борделей. Но не в этот раз! Я же с дамой.

Ну, а что же Лувр, Нотр-Дам, Тюильри? Отвечу честно: а что я там не видал?

Уже улетая, прочитал в бортовом журнале, что в Париже действует бордель с куклами. Вот где я еще не был! Вот чего я еще не пробовал! Стоп-крана в самолете нет, да и в Париже вряд ли кто-то теперь меня ждет… Придется искать второго шанса.

И вот на днях шанс предоставился: где-то в деловой прессе обнаружил, что в Москве открывается первый в России легальный бордель. С дорогими куклами, в полный рост, да еще и с подогревом. Понял: я должен попробовать это первым. Схожий азарт early adopter’a я испытывал, когда тестировал Uber Pool в Нью-Йорке и первые умные японские туалеты в Москве (к слову, не такие уж они и умные).

В борделях я бывал дважды в своей жизни, оба раза из любопытства: как-то занесло меня в Питере, да еще однажды в юношеском возрасте ходил в один в Лондоне (было три часа утра, я выдвинулся туда на ночном автобусе, забрав с остановки бездомного негра — за компанию). Ну, как всегда: есть о чем вспомнить, нечего детям рассказать.

Оба раза, когда трезвел, мне было стыдно и неловко, ну и вообще — что касается проституции, я выступаю за ту систему, в которой абсолютно сознательный и взрослый человек приходит на легальную работу в секс-индустрию потому, что это его выбор, а не потому, что ему жрать нечего, у него нет образования, кто-то в семье болеет раком и так далее.

Но это в идеале, а в жизни, как известно, легализация все равно не решает проблем эксплуатации и насилия по отношению к секс-работникам. Возможно, если больше стран (сейчас их вроде только три) последуют по пути криминализации клиента, это снизит уровень насилия, а кукольные бордели наполнятся клиентурой. Но давайте же для начала их испытаем.

Захожу на сайт, чтобы подобрать себе девушку. Всего их пять, и все симпатичные. Выбрал ту, что с самой большой грудью (когда еще такое счастье выпадет). На сайте про каждую девочку короткая справка: эта приветлива, та энергична, а вот эта независима и развратна. Еще бы добавили: стрессоустойчива, готова к переработкам, умеет работать в коллективе, знание Word, Excel, 1С.

Итак, Лолита. Волоокая блондинка в костюме Санта-Клауса. 115-51-80. Вес 33 килограмма.

Пока шел в бордель (благо живу через дорогу), переживал, как школьник, мыслей было миллион: нужно ли будет снимать трусы или могу оставить их болтаться на одной ноге (потом искать проще). Как быть с носками? Надо ли здороваться с куклой? Сколько времени должна занимать прелюдия и сколько оставить на само действо?

С неодушевленными предметами мой сексуальный опыт не очень велик: fleshlight (не понравилось) да резиновое влагалище с Алиэкспресс (обещали слепок с нутра Саши Грей , но за 10 долларов я получил совершенно неюзабельный кусок вонючей резины). Была попытка близости с надувной куклой за 1500 рублей, но та была суха и холодна ко мне, так что коитуса не произошло.

Нашел отель, позвонил в звонок. Встретили как родного. Подписал договор аренды имущества стоимостью 200 тысяч рублей. Внес наличными залог в три тысячи. Оплатил пять тысяч с карты (в эту сумму входит аренда «оборудования» и стандартного номера на час). За доплату: номер с клеткой или с джакузи. В отеле около десятка номеров. В отдельном закутке идет стройка: там предполагается бар, в котором можно повисеть с «девочками».

В номере хороший душ, вешалки, бутылки с водой, на тумбочке лежат смазка и китайские презервативы сомнительного размера (их использование факультативно, но со своими нельзя). Напротив кровати — большой телевизор, сбоку — зеркало во всю стену. Дама — на кровати.

Отбрасываю с окна плотную занавеску и вспоминаю, что мы находимся на первом этаже. За окошком — уютный зеленый двор сталинки, дорожки, лавочки, клумбы.

Присел рядом с дамой, открыл рюкзачок, достал коньячок (ну а как же). Налил только себе, не стал отыгрывать свидание, я это не умею. Пока глотал теплый алкоголь, Лолита флегматично глядела в потолок. Захмелел, осмелел, стал одним наглым глазом рассматривать леди.

По законам жанра получил не совсем то, что видел на картинке. Лолита была одета в костюм школьницы, только почему-то без юбки, из блондинки перекрасилась в рыжий, но самое главное — избранница оказалась совсем не такой общительной и энергичной, как обещали в объявлении. Лежит, молчит.

Конституция у Лолиты любопытная: помимо гаргантюанской монструозной груди (сказали, что шестерочка, но выглядит больше), от которой росли длинные худые ноги, ее украшала аппетитная отклянченная задница и маленькая головка на тонкой шее. На теле — ни волоска.

Осторожно поцеловал Лолиту в губы — ощущения действительно похожие. Еще так замерла, как будто я ей неприятен. Лизнул промежность — сначала чуть горчило, но в целом тоже похоже на правду. Попробовал поколотить нежно. Не с чем сравнивать, но ощущения прикольные — упругая.

Идем дальше. Рот глубокий, аж кисть помещается (главное здесь — угол проникновения, иначе можно выдавить глаза). Влагалище так вообще бездонное, рука вошла до середины предплечья. Смутило то, что внутри было уже мокро, надеюсь, что это остатки моющего средства.

К анальному сексу феечка была готова превосходно, всем бы так. Сфинктера как такового нет, только непокрашеное отверстие с остатками стружки (видимо, прямую кишку Лолите не отливают, а нарезают). Отверстие легко тянется, но остается приятно тугим.

Хотелось начать в душе, но не тут-то было. Вы когда-нибудь пробовали поднять отключившегося человека? Это очень тяжело, и 33 килограмма дохленького тельца ощущаются как все 50-60. Не стал морочиться, придал Лолите более-менее соблазнительную позу, поправил парик. Выключил к черту телевизор, настроился немного и процесс пошел.

Как у всех первоходов, секс был дерганным и нервозным, такая игра в одни ворота. В какой-то момент я понял, что слышу только свое сопение, не хватало еще каких-то звуков. Даже если бы Лолита пищала, как собачья игрушка, наверное, мне было бы комфортнее. Я остановился и посмотрелся в зеркало. Выглядели мы престранно. Сначала я заметил свой мокрый лоб с прилипшими волосами, чуть ниже лба поймал свой испуганный взгляд. Подо мной лежал, не дыша, жутковатый лысый гуманоид с неестественно согнутыми конечностями. Одна стопа была развернута на 180 градусов, пальцы на руках сломаны, парик лежал на подушке отдельно от головы. Как будто плечевую проститутку случайно сбил задремавший дальнобойщик, а деревенский дурачок, живущий подле трассы, нашел в кювете труп и решил им воспользоваться. Все, пора кончать, отведенный час подходил к концу, да и мысли ушли совсем не в ту сторону.

Я включил свет и в спешке натянул одежду. Затем спрятал початую бутылку коньяка в рюкзак. В него же деловито убрал одноразовые тапочки. Пару секунд колебался, затем поднял полотенце и протер Лолиту. Сел на край кровати, снял трубку телефона и вызвал рецепшен: «Проверяйте!» Появился молодой человек в голубых одноразовых перчатках, улыбнулся, движениями опытного ортопеда проверил каждый сустав Лолиты. Все в порядке, только чулки порвались.

Получив залог, я вывалился из дверей отеля и обмер: невероятный азиатский вид открывался на мокрые стекляшки Москвы-Сити. В этом месте повествования мне, наверное, стоило бы остановиться, закурить сигарету и, крепко затянувшись, ввернуть какой-нибудь высокопарный вывод, но не тут-то было. Мыслей у меня всего щепотка: если кукольные бордели помогут снизить уровень насилия по отношению к работникам секс-индустрии — дай-то бог. Если это поможет получить удовольствие и спустить пар социофобам, людям с ограниченными возможностями или же с развитой фантазией — замечательно. А я, в поисках нового опыта, с нетерпением буду ждать апгрейда модельного ряда. Тем более в борделе пообещали, что новая модель будет запоминать клиентов по голосу!