Яркий макияж, транжирство и другие признаки того, что вы застряли в 90-х

Всегда быть при параде Эти женщины до сих пор не понимают, как можно сочетать спортивную обувь с деловым костюмом или рюкзак с шифоновым платьем. Им кажутся дикими современные тренды, они ни за что не наденут вещи формата oversize, считая, что только облегающие модели и туфли на высоком каблуке подчеркивают их женственность и сексуальность. Не забывать о ярком макияже Дамы, застрявшие в 90-х, до сих пор уверены, что яркий макияж, помада и лак в тон, так же, как длинные (чаще гелевые) ногти и наращенные волосы — признак красоты и ухоженности. Они стараются не выходить на улицу без косметики и укладки и удивленно косятся в сторону женщин, которые стараются выглядеть естественно и не возводят на голове вавилонские башни или начесы. Уметь за себя постоять В отличие от тех же западных мужчин, например, наши соотечественники, которым посчастливилось пройти через «лихие 90-е», умеют не только постоять за себя, но и защитить свою семью и поставить на место тех, кто обидел их женщин. То же самое касается и дам. Они научились давать отпор и смогут выстоять в любой ситуации. Но это не всегда уместно. Современное поколение, кстати, пытается все конфликтные ситуации решить при помощи переговоров. Даже если они иногда не особо эффективны. Демонстрировать «дорого-богато» Они до сих пор считают, что быть богатым — это самая главная цель, которой должен достичь человек. И демонстрируют свое богатство всегда и везде. Они с гордостью рассекают на авто, купленном в кредит, хвастаются телефоном последней модели, на который потратили три своих зарплаты или аксессуаром от модного бренда, на который копили долгое время, потому что банально не было свободных денег. Поэтому чем более кричащие вещи на человеке, который перед вами, тем точнее можно поставить диагноз. И хотя 90-е давно прошли, однако в мозгу этих людей прочно засело, что вещи (золото, бриллианты и так далее) — показатель статуса, а значит нужно демонстрировать все лучшее сразу. И не так важно, что миллионеры во всем мире уже давно стараются выглядеть проще, этим людям все равно никто не указ. Зависеть от мнения окружающих «Ивановы сделали себе евроремонт/купили машину, значит и мне надо» — это тот девиз, которым руководствовались раньше и который, к сожалению, можно встретить даже сейчас. Некоторые люди до сих пор живут с оглядкой на то, что скажут окружающие, если они, не дай бог, поступят так, как считают нужным, а не так, как ждет от них общество. Поэтому в то время как современное поколение стремится к индивидуализму, те, кто безнадежно застрял в 90-х, до сих пор думают о том, не осудят ли их люди и достаточно ли респектабельно они выглядят в глазах окружающих. Не уметь копить деньги Привычка «гулять на все» и тратить последнее тоже пришла к нам из 90-х, когда народ не задумывался о будущем, а жил практически одним днем. В принципе, их можно было понять. В то время, когда людям по полгода не платили зарплату, а потом рассчитывались, скажем, стройматериалами или ненужными продуктами, сложно было что-то планировать и уж тем более копить. Ведь деньги могли обесцениться в один миг, поэтому легче было что-то приобрести, чем копить на черный день. И эту привычку, увы, сейчас ничем не искоренить. Даже сейчас, получив более или менее приличную сумму денег, эти люди стараются тут же ее потратить, чтобы она не лежала без дела. Противиться переменам Женщины, застрявшие в 90-х, могут годами носить одну и ту же стрижку, пользоваться одними и теми же средствами и покупать практически идентичную одежду просто потому, что они привыкли так жить. При этом им совершенно бесполезно говорить о том, что «боевой раскрас» в виде серо-голубых теней и яркой перламутровой помады уже не актуален, да и модные тренды никто не отменял. Они упорно будут делать по-своему, считая, что они знают лучше, как жить. Держаться за мужчину Мужчина — наше все! И неважно, каким никудышным он будет, главное, что он есть. Каким-то чудом выйдя замуж, такие женщины берут бразды правления в свои руки, взваливая на свои плечи практически все домашние обязанности, терпят капризы своих благоверных, лишь бы со временем не остаться одной. При этом супруг из равноправного партнера превращается в некий атрибут, который, по мнению этих дам, дает возможность почувствовать себя полноценной и в какой-то степени более успешной в отличие от незамужних «неудачниц». Стоит ли напоминать, что о счастье в таком союзе даже не может быть и речи? Фото: Shutterstock