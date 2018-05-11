Купите это немедленно: топ-10 пар идеальных кроссовок для бега

Учитывая наши с вами девчачьи особенности, а именно приоретет красоте, а затем уже удобству и функциональности — в нашей подборке ты не найдешь скучных и наоброт слишком аляповатых моделей кроссовок. Все они созданы со вкусом, и конечно, с учетом технологий. Давай разберемся, какие же это технологии и чем они отличают беговые кроссовки от обычных для активного образа жизни.

Во-первых, материалы — кроссовки для занятий бегом никогда не будут отшиваться из натуральной кожи, ведь материал должен как следует «проветриваться» да и к тому же, быть мягким и гибким, особенно в области носочка. Большиснтво кроссовок изготавливаются из сверхлегкой дышашей сетки ведь вес кроссовка тоже играет роль.

Во-вторых, подошва кроссовка должна обязательно обеспечивать амортизацию, а также быть износостойкой или иметь специальные накладки. Кроме того, при выборе кроссовок для бега важно обращать внимание на посадку по стопе. Ее идеальность может обеспечиваться как стелькой, так и особенной формой самого кроссовка.

При примерке кроссовок обязательно зашнуруй их под себя, начиная с нижних петель. Обрати внимание так же и на то, насколько комфортно тебе на выбранном типе подошвы, она не должна сильно прогибаться или же быть очень твердой.

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Фото: архивы пресс-служб