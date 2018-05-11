Ещё
Купите это немедленно: топ-10 пар идеальных кроссовок для бега
Далее:
Читайте также:
Ещё

Купите это немедленно: топ-10 пар идеальных кроссовок для бега 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Учитывая наши с вами девчачьи особенности, а именно приоретет красоте, а затем уже удобству и функциональности — в нашей подборке ты не найдешь скучных и наоброт слишком аляповатых моделей кроссовок. Все они созданы со вкусом, и конечно, с учетом технологий. Давай разберемся, какие же это технологии и чем они отличают беговые кроссовки от обычных для активного образа жизни.
Во-первых, материалы — кроссовки для занятий бегом никогда не будут отшиваться из натуральной кожи, ведь материал должен как следует «проветриваться» да и к тому же, быть мягким и гибким, особенно в области носочка. Большиснтво кроссовок изготавливаются из сверхлегкой дышашей сетки ведь вес кроссовка тоже играет роль.
Во-вторых, подошва кроссовка должна обязательно обеспечивать амортизацию, а также быть износостойкой или иметь специальные накладки. Кроме того, при выборе кроссовок для бега важно обращать внимание на посадку по стопе. Ее идеальность может обеспечиваться как стелькой, так и особенной формой самого кроссовка.
При примерке кроссовок обязательно зашнуруй их под себя, начиная с нижних петель. Обрати внимание так же и на то, насколько комфортно тебе на выбранном типе подошвы, она не должна сильно прогибаться или же быть очень твердой.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, Вконтакте, Instagram и Telegram!
Текст: Диана Гербер
Фото: архивы пресс-служб
WMJ.ru: последние новости
Замужество, слезы и отношения с операторами: самые скандальные случаи на шоу «Холостяк» в России и за рубежом Кендалл Дженнер и Кара Делевинь зажгли на открытии бутика Longchamp в Нью-Йорке Кара Делевинь приручила льва в новой кампании TAG Heuer
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты неожиданные факты о сексе7
Названы песни, которые слушают психопаты6
«Буду ждать, пока этот брак развалится!»7
Модель показала, как алкоголь разрушает тело6
Богачи тратят деньги на ужасающую пластику1
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
12:06
Богачи тратят деньги на ужасающую пластику
Красота
03:09
Марина Влади продаёт память о Высоцком
Звёзды
00:35
Алсу: от Лолиты до многодетной матери
Звёзды
01:00
Бузова пожаловалась на женские проблемы
Звёзды
04:04
Названы песни, которые слушают психопаты
Здоровье
00:59
У Дженнифер Лопес исчезла грудь
Звёзды
05:47
Как магазины обманывают покупателей
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение