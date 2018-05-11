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Снимите немедленно! Почему не стоит носить вьетнамки
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Снимите немедленно! Почему не стоит носить вьетнамки 

Anews 35 минут назад
Фото: Anews
Вьетнамки являются распространенной летней обувь, поскольку они легкие, доступные и помогают ступням дышать. Кроме того, многие охотно надевают их на пляж, даже не подозревая, какой угрозе подвергают свои ступни и здоровье в целом. Шишки На ногах вьетнамки удерживаются посредством ремешка, размещенного между средним и большим пальцами. Чтобы удерживать обувь, приходится последние напрягать. Ведет это к тому, что сухожилия пальцев получают слишком значительную нагрузку, и со временем подобный процесс чреват появлением на ногах «шишки», именуемой бурситом. Бактерии Пенорезина, из которой в большинстве случаев сделана подошва вьетнамок, служит весьма благоприятной средой для стремительного развития всевозможных бактерий и, кроме того, грибков. Посредством такой обуви легко натереть ноги, притом нередко и до крови, и в итоге весь «комплект» проникает в организм. Стопа При передвижении во вьетнамках стопы на регулярной основе теряют соприкосновение с подошвой, что ведет к их напряжению и последующему развитию фасциита. В «народе» указанный недуг именую «пяточной шпорой». Осанка Вьетнамки не относятся к ортопедической обуви, поскольку мягкая стелька у них отсутствует, а подошва, как правило, плоская. По этой причине высока вероятность развития проблем с осанкой и, как итог, болей в спине. Движение Вьетнамки заметно ограничивают движение, поскольку бежать, к примеру, в них достаточно проблематично. Кроме того, в такой обуви повышается риск получения травмы, ведь выскользнуть из вьетнамок достаточно просто. Мозоли Как правило, любая обувь может натирать, но обычно лишь пока ее достаточно разносишь. Однако ремешки на вьетнамках в большинстве случаев сделаны из пластика, и последний разносить практически невозможно. Поэтому натирать они будут постоянно, сильно повреждая кожу.
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