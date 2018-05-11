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10 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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10 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Passion.ru 41 минуту назад
Фото: Passion.ru
Анастасия Костенко показала внушительный живот на совместной фотографии с Дмитрием Тарасовым: «Мы». Рита Дакота похвасталась мужем: «Самое любимое место во всей Греции. Муж сделал сюрприз и утащил меня на несколько дней в отель, где у нас был медовый месяц. Ну что за романтика такая».
Леонид Агутин поделился уютным селфи с супругой: «Отыграли прибалтийский тур. Довольные! Было замечательно! Заслужили итальянский ресторан.) Утром домой, к кошке!»
Виктория Дайнеко устраивает девичник после примирения с бывшим мужем: «Фото прекрасно характеризует мое состояние. Напишу книгу. Нет. Много публикаций в Инста о том как весело организовывать девичник (кто сказал, что девочки собираются на девичник только перед свадьбой, то нам другие поводы не нужны отдохнуть от мужиков) в честь ДР и все ключевые вопросы оставить на 2 дня до празднования. Сегодня мой телефон разрядился 3жды, спасибо фее @anvodonaeva за помощь. Я бы уже давно испугалась и решила все отменить, но нет! Девочки! Я вас теперь жду еще сильнее. А мальчики, все зависит от ваших предложений на вечер, может быть он резко закончится мальчишником, я не против», — написала она.
Ольга Бузова устроила горячие танцы: «Любимая песня моей лучшей подруги. Как же я сильно тебя люблю моя самая родная ты знаешь все мои сокровенные тайны».
Валерий Меладзе попал в «цветник»: «Самые позитивные и вежливые стюардессы работают в Аэрофлоте! Поверьте опытному путешественнику!»
Ирина Дубцова похвасталась талантом рыбака: «Оцените улов».
Алена Хмельницкая сделала селфи с дочкой: «Заканчиваются грузинские каникулы! Было круто! Спасибо за все!»
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Юлия Барановская примерила новый стиль и ее сравнили с Одри Хепберн.
Наталья Штурм опять дразнит своих подписчиков фотографиями с едва прикрытой грудью: «Прекрасное нежное утро на пляже… Какое фото вам больше понравилось?»
Фото: instagram
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