Как сложилась судьба самых ярких советских манекенщиц

Сегодня стать моделью мечтает чуть ли не каждая вторая девушка. В советские же времена профессия манекенщицы не то что не была престижной, а считалась почти неприличной и при этом скудно оплачивалась. Демонстраторы одежды получали по ставке максимум 76 рублей — как рабочие пятого разряда.

При этом самых известных русских красавиц знали и ценили на Западе, но на родине работа в «модельном» бизнесе (хотя тогда такого понятия не было) нередко создавала им проблемы. Из этого выпуска вы узнаете о судьбе самых ярких манекенщиц Советского Союза.

Ее имя стало синонимом понятия «советская манекенщица», хотя долгое время о трагической судьбе Регины знали только близкие ей люди. Все изменил ряд публикаций, которые появились в прессе уже после развала СССР. О Збарской заговорили, но до сих пор ее имя больше окутано мифами, чем овеяно реальным фактами.

Неизвестно точно место ее рождения — то ли Ленинград, то ли Вологда, нет точных данных о родителях. Поговаривали, что Збарская была связана с КГБ, ей приписывали романы с влиятельными мужчинами и чуть ли не шпионскую деятельность. Но те, кто действительно был знаком с Региной, говорят однозначно: все это неправда.

Единственным мужем знойной красавицы был художник Лев Збарский, но отношения не сложились: супруг ушел от Регины сначала к актрисе Марианне Вертинской , затем — к Людмиле Максаковой . Регина после его ухода так и не смогла прийти в себя: в 1987 году она покончила с собой, выпив снотворное.

Регину Збарскую называли «русской Софи Лорен »: образ знойной итальянки с пышной стрижкой «паж» придумал для нее Вячеслав Зайцев . Южная красота Регины пользовалась популярностью в Советском Союзе: темноволосые и темноглазые девушки на фоне стандартной славянской внешности казались экзотикой. Но иностранцы относились к Регине сдержанно, предпочитая приглашать для съемок — если, конечно, удавалось добиться на них разрешения властей — голубоглазых блондинок.

Полный антипод и давняя соперница Збарской — Мила Романовская. Нежная утонченная блондинка, Мила была похожа на Твигги. Именно с этой знаменитой британкой ее не раз сравнивали, сохранилось даже фото Романовской а-ля Твигги, с пышными накладными ресницами, в круглых очках, с зачесанными назад волосами.

Карьера Романовской начиналась в Ленинграде, затем она перевелась в Московской дом моды. Здесь-то и возник спор о том, кто является первой красавицей большой страны — она или Регина. Мила победила: именно ей доверили демонстрировать платье «Россия» модельера Татьяны Осьмеркиной на международной выставке легкой промышленности в Монреале. Алый наряд, расшитый по горловине золотыми пайетками, запомнился надолго и даже вошел в учебники истории моды.

Ее фото охотно публиковали на Западе, например в журнале Life, называя Романовскую Snegurochka. Судьба Милы сложилась в целом счастливо. Она успела родить дочь Настю от первого мужа, с которым познакомилась во время учебы во ВГИКе. Затем развелась, закрутила яркий роман с Андреем Мироновым , вновь вышла замуж за художника Юрия Купера . С ним она эмигрировала сначала в Израиль, потом в Европу. Третьим мужем Романовской стал британский бизнесмен Дуглас Эдвардс.

Галина Миловская

Ее также называли «русской Твигги» — типаж худенькой девушки-сорванца был чрезвычайно популярен. Миловская стала первой в истории СССР моделью, которой разрешили позировать для зарубежных фотографов. Съемку для журнала Vogue организовал француз Арно де Роне. Документы подписывал лично председатель совета министров Косыгин, а списку локаций и уровню организации этого фотосета и сейчас мог бы позавидовать любой продюсер глянца: Галина Миловская демонстрировала одежду не только на Красной площади, но и в Оружейной палате и Алмазном фонде. Аксессуарами на той съемке стали скипетр Екатерины II и легендарный алмаз «Шах».

Впрочем, вскоре разразился скандал: один из снимков, на котором Миловская сидит на брусчатке самой главной площади страны спиной к Мавзолею, признали в СССР аморальным, девушке стали намекать на отъезд из страны. Поначалу эмиграция казалась Гале трагедией, но на деле обернулась большим успехом: на Западе Миловская сотрудничала с агентством Ford , ходила на показах и снималась для глянца, а потом и вовсе сменила профессию, став режиссером-документалистом. Личная жизнь Галины Миловской сложилась удачно: в браке с французским банкиром Жан-Полем Дессертино она прожила 30 лет.

Лека Миронова

Лека (сокращенное от Леокадия) Миронова — модель Вячеслава Зайцева, которая до сих пор снимается в различных фотосессиях и принимает участие в телевизионных программах. Леке есть что рассказать и показать: в свои годы выглядит она великолепно, а воспоминаний, связанных с работой, хватит на толстую книгу мемуаров. Миронова делится нелицеприятными подробностями: признается, что ее подруги и коллеги часто были вынуждены уступать домогательствам сильных мира сего, в то время как она нашла в себе смелость отказать высокопоставленному ухажеру и жестоко поплатилась за это.

В молодости Леку сравнивали с Одри Хепберн за стройность, точеный профиль и безупречный стиль. Его она сохранила до глубокой старости и сейчас охотно делится секретами красоты: это обычный детский крем для увлажнения кожи, красное вино вместо тоника и маска для волос с яичным желтком. Ну и разумеется — всегда держать спину ровно и не сутулиться!

Супругу известного режиссера Никиты Михалкова привыкли видеть достойной матерью большого семейства, и уже мало кто помнит ее стройной юной девушкой. А между тем в юности Татьяна более пяти лет выходила на подиум и снималась для советских модных журналов. Ее тоже сравнивали с хрупкой Твигги, а Слава Зайцев окрестил Татьяну боттичеллиевской девушкой.

Шептались, что работу манекенщицы девушке помогло получить смелое мини — худсовет единогласно восхитился красотой ног претендентки. Подруги в шутку называли Татьяну «Институточкой» — у нее в отличие от других манекенщиц было престижное высшее образование, полученное в институте им. Мориса Тореза.

Правда, сменив фамилию с девичьей Соловьева на Михалкову, Татьяна была вынуждена расстаться с профессией: Никита Сергеевич довольно резко заявил ей, что воспитывать детей должна мама и никаких нянь он не потерпит. В последний раз на подиум Татьяна выходила на седьмом месяце беременности, нося под сердцем свою старшую дочь Анну, а затем полностью окунулась в быт и воспитание наследников. Когда дети немного подросли, Татьяна Михалкова создала и возглавила благотворительный фонд «Русский силуэт», который помогает начинающим модельерам.

Ее знают благодаря ролям в фильмах «Гостья из будущего» и «Через тернии к звездам». Амплуа Метелкиной — женщина будущего, инопланетянка. Огромные неземные глаза, хрупкая фигура и совершенно нетипичная для того времени внешность приковывали внимание к Елене. В ее фильмографии — шесть киноработ, причем последняя датирована 2011 годом, хотя актерского образования у Елены нет, по первой профессии она библиотекарь.

Взлет Метелкиной относится к эре, когда популярность профессии манекенщицы уже пошла на спад и вот-вот должно было появиться новое поколение — уже профессиональных моделей, скроенных по западному образцу. Елена работала в основном в демонстрационном зале ГУМа, снималась для советских модных журналов с выкройками и советами по вязанию. После краха Союза ушла из профессии и, как и многие, была вынуждена приспосабливаться к новой действительности.

В ее биографии много крутых поворотов, в том числе и криминальная история с убийством бизнесмена Ивана Кивелиди , секретаршей которого она была. Метелкина не пострадала по случайности, ее сменщица-секретарша погибла вместе с шефом. Сейчас Елена время от времени появляется на телевидении и дает интервью, но большую часть своего времени посвящает пению в церковном хоре в одном из храмов Москвы.

Татьяна Чапыгина

Эту девушку идеальной классической внешности в СССР знала в лицо, наверное, каждая домохозяйка. Чапыгина была очень востребованной моделью и помимо участия в показах много снималась для журналов, демонстрируя тенденции очередного сезона в изданиях, которые предлагали советским женщинам самостоятельно сшить или связать модную одежду. Тогда имена моделей в прессе не упоминались: подписывали только автора очередного платья и фотографа, его запечатлевшего, а информация о девушках, представлявших стильные образы, оставалась закрытой. Тем не менее карьера Татьяны Чапыгиной складывалась удачно: ей удалось избежать скандалов, соперничества с коллегами и другого негатива. Из профессии она ушла на взлете, выйдя замуж.

Румия Руми Рей Ее звали только по имени или по некогда данному подругами прозвищу — Шахиня. Внешность у Румии была очень яркой и сразу притягивала взгляд. Взять ее на работу предложил Вячеслав Зайцев — на одном из просмотров он запал на яркую красоту Румии и вскоре сделал ее своей любимой моделью.

Ее типаж называли «женщиной будущего», а сама Румия прославилась благодаря не только красоте, но и своему характеру. Он, по ее собственному признанию, был не сахар, девушка часто спорила с коллегами, нарушала принятые порядки, но в ее бунтарстве было нечто привлекательное. В зрелые годы Румия сохранила стройную фигуру и яркую внешность. Она до сих пор поддерживает дружеские отношения с Вячеславом Зайцевым и выглядит, что называется, на все сто.

Евгения Куракина

Евгения Куракина — сотрудница Ленинградского дома моды, девушка с аристократической фамилией — выступала в амплуа «грустный подросток». Евгению много снимали зарубежные фотографы, причем для работы с девушкой они специально приезжали в Северную столицу, чтобы запечатлеть красоту Жени на фоне местных достопримечательностей. Манекенщица потом сетовала, что большую часть этих снимков она так и не увидела, ведь они предназначались для публикации за рубежом. Правда, в архиве самой Евгении хранится множество самых разных фото, снятых в 60-х и 70-х годах прошлого века, которые она иногда предоставляет для тематических выставок. Судьба Евгении сложилась счастливо — она вышла замуж и уехала жить в Германию.