«Без липосакции не обошлось»: в Сеть попали снимки Анастасии Квитко без фотошопа

Модель Анастасия Квитко , которая славится своими выдающимися формами, попала под прицел камер папарацци. Эти снимки шокировали поклонников «русской Кардашьян», показав, что их кумир далека от идеала.

23-летняя Анастасия Квитко боготворит свою фигуру с осиной талией, большой грудью и пышными бедрами. Она неоднократно заверяла, что нестандартные параметры 95-63-104 — это природные данные плюс занятия спортом. В детстве Настя, по ее словам, была тучным ребенком и, чтобы избавиться от лишнего веса, занялась легкой атлетикой. Однако не все в это верят, есть мнение, что Квитко неоднократно делала пластические операции, в том числе вставляла импланты в грудь и ягодицы.

В Инстаграме Анастасии Квитко, на который подписаны более 8 миллионов человек, регулярно появляются ее снимки, чаще всего с минимумом одежды. При этом фигура девушки на них выглядит подозрительно идеально. У «русской Ким Кардашьян » множество поклонников, которые тоже стремятся выглядеть, как она.

Для этих людей большим разочарованием стали недавние фото Анастасии Квитко, просочившиеся в прессу. Папарацци застали врасплох модель, гуляющую в бежевом купальнике по пляжу в Майами. На снимках отчетливо видны все недостатки Квитко. В частности, ее живот выглядит дряблым и усыпан бугорками, а ягодицы и бедра «украшает» целлюлит, которого не увидеть на идеальных кадрах Насти в Инстаграме. Некоторые комментаторы в Сети решили, что Квитко делала липосакцию, поэтому ее живот выглядит столь неприглядно.

«Без липосакции не обошлось» «Ой, какой ужас. А еще уверяет всех, что из спортзала не выходит» «Точно липосакцию делала. Поначалу подтянулось все, а теперь поплыла фигурка» «Дурит нас вечно своими идеальными снимками, а сама, оказывается, дряблая вся» «Я так и знала, что в ее Инстаграме сплошной фотошоп»

К слову, недавно Анастасию Квитко заподозрили в очередной операции, но на этот раз не тела, а лица. Внимательные поклонники разглядели, что она уменьшила нос, изменила форму губ и сделала более выраженными скулы. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!