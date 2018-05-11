«Брутальный мужчина»: Михаил Галустян показал главные летние аксессуары

Шоумен и юморист Михаил Галустян с радостью отметил приход тепла и поделился с поклонниками своей точкой зрения на главные мужские аксессуары, которые необходимо брать с собой при любой вылазке на природу и не только.

Российский юморист, актер, сценарист и продюсер Михаил Галустян продолжает веселить многочисленных поклонников на просторах интернета в своем личном микроблоге. От внимания шоумена не укрылся приход тепла в столицу, и он поприветствовал хорошую погоду в шутливом и ироничном стиле, рассмешив пользователей сети своим точным замечанием.

Михаил обнародовал снимки, на которых позирует посреди зеленой лужайки. В руках шоумен держит главные, по его мнению, вещи для лета — ракетку с цветочком и приемник. И если эти вещи могут показаться неуместными в метро или на работе, то сложно поспорить с тем, что для похода на шашлыки или пикник лучших аксессуаров и быть не может. «Время доставать главные мужские аксессуары на лето — мухобойку и колонку», — пошутил Галустян, призывая всех последовать его примеру и отдохнуть с друзьями на свежем воздухе.

Поклонники, всегда с радостью воспринимающие шутки Михаила, оценили его юмор и сейчас. Многих почитателей растрогал узор на ракетке, которую шоумен нарек мухобойкой, и в целом публика отметила, что и в самом деле наконец пришло время шашлыков и пикников, которые были бы скучными без музыкального сопровождения из таких атмосферных приемников. «Милые ракетки с цветочком» «Не знала, интересно, а какие женские атрибуты на лето» «Брутальный мужчина именно так и идет жарить шашлыки!» «С такой мухобойкой за мухой погоняешься, никакой бадминтон и не нужен» «Шампуры доставай, Миша» «Крутая подборка, особенно на лето, я бы взял колонку, книги и еду»

Также у Михаила Галустяна подрастает достойная смена — шоумен растит 7-летнюю Эстеллу, которая мечтает блистать на большой сцене, правда не эстрады, а манежа. Более того, малышка уже всерьез обучается цирковому искусству и, в частности, осваивает секреты жонглирования. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!