Знаменитые бренды, которые совсем по-другому называются за границей

Наверняка во время поездок за границу вы замечали на полках магазинов товары брендов, подозрительно похожих на то, к чему вы привыкли дома, но почему-то с другим названием. Многие компании в разных странах называют одни и те же товары по-разному.

Почему это делается? Иногда это связано с благозвучностью и ассоциативным рядом названия в том или ином языке. Иногда при выходе на новый рынок компания обнаруживает, что в этой стране уже существует бренд с таким названием, и вынуждена переименовывать свой товар. Предлагаем вам узнать, какие привычные товарные марки «замаскировались» на заграничных полках.

Источник: AdMe

Burger King

История сети закусочных Burger King берет свое начало в 1954 году в США. После открытия первого ресторана закусочные Burger King стали распространяться по всему миру. Когда очередь дошла до Австралии, руководство компании обнаружило, что здесь уже есть такой бренд. Пришлось специально для австралийцев переименовать бренд в Hungry Jack’s.

Бренд Axe корпорации Unilever родился во Франции, но во многих странах это название уже было занято другими товарами. С английского языка это название и вовсе переводится как «топор». Ну кто захочет брызгать подмышки топором? Поэтому, чтобы продавать парфюмерию в Ирландии, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Китае, бренд переименовали в Lynx, что с латыни переводится как «рысь».

Danone

Испанский фармацевт Исаак Карассо основал бренд Danone, назвав его в честь сына Даниэля, которого в семье называли Данон. Но в США эти же самые йогурты называются Dannon, и это не ошибка: дело в том, что первоначальное название американские потребители разделяли на два слова и произносили его как «dan» и «one» («дэнуан»). Именно поэтому руководство компании приняло решение переименовать бренд для американского рынка, чтобы покупателям было проще правильно его произносить.

Rexona

Бренд Rexona, так же как и Axe, принадлежит корпорации Unilever. Производитель решил по-другому назвать его в нескольких странах. Поэтому британцы знают его как Sure, американцы — как Degree, японцы — как Rexena, жители ЮАР — как Shield.

Mr. Proper

Бренд Mr. Clean, который в России известен как Mr. Proper, — настоящий рекордсмен по количеству псевдонимов. Почти на каждом крупном рынке у него свое название. В числе прочих — Mr. Clean (США, Канада), Meister Proper (Германия), Monsieur Propre (Франция), Maestro Limpio (Мексика и страны Латинской Америки), Mastro Lindo (Италия). В Великобритании и Ирландии это никакой не мистер, а просто Flash («молния»).

Blend-a-med Корпорация Procter & Gamble занимается производством зубной пасты под названием Crest с 1955 года. Blend-a-med она называется в России, Польше, Болгарии, Украине, Германии и нескольких других странах.

Шоколад Dove продается по всему миру, но британцы, индийцы и египтяне знают его как Galaxy.

Первоначальное название этого батончика — Raider, его запустили в производство в Великобритании в 1967 году. Через 12 лет продукт появился на американском рынке уже под брендом Twix, однако во многих европейских странах по-прежнему можно встретить его на прилавках под названием Raider.

Lay’s Чипсы Walkers появились на британском рынке в 1948 году. Корпорация Pepsi-Co, которая производила чипсы под брендом Lay’s, в 1989 году выкупила Walkers. После этого поглощения упаковка британских чипсов изменила дизайн, но старое название решили оставить.