«Как объяснить маме, что в газете пишут неправду? Что я не украл деньги и меня не посадят»

Обратная сторона публичности: как «постправда» вредит бизнесу и какие СМИ — «токсичные». Три истории от Алексея Мальцева , когда на кону стояла не только личная репутация, но и безопасность семьи. Алексей Мальцев, генеральный директор компании R.Managment:

— Никогда у меня не было особенного желания становиться медиафигурой, и тем более — публичной персоной. Но со временем, реализуя различные проекты, приходилось выходить в «паблик»: давать интервью, комментарии, выступать на различных конференциях. Я даже начал ловить себя на том, что данная публичность стала приносить некое удовольствие. Но недолго. Пока не увидел «обратную сторону луны». Катализатором переосмысления своего поведения в медиапространстве для меня стало несколько событий, некоторые из них опишу ниже.

Первый «нежданчик» я получил, когда работал управляющим одного крупного ТЦ. В то время мы на объекте начали крупные изменения, в частности, активную программу по продвижению ТЦ. Ко мне менеджером по рекламе устроилась одна девушка. Но при всем наборе хороших человеческих и профессиональных качеств продвижение ТЦ — явно было не ее. Я предложил ей уволиться, как следствие — слезы и все остальное. А на прощанье эта милая и воспитанная девушка буркнула себе под нос из серии «я это так не оставлю». Я на это особенно не обратил внимания.

Все бы ничего, только ее родной старший брат был то ли директором, то ли главредом одного известного на тот момент в регионе интернет-издания.

Праведный гнев со стороны «независимого СМИ» не пришлось долго ждать. Я уже не помню суть публикаций про меня и ТЦ, но все сводилось к тому, что я все развалил, и на объекте все очень плохо — и хорошо никогда уже не будет. Помню как я по-детски возмущался: разве может такое известное СМИ передергивать факты, писать неправду из серии «хайли-лайкли». И ладно, если б злые конкуренты пытались нас очернить — но ведь причина всего-навсего состояла в банальной мести за неудачную карьеру младшей сестры. А «независимое СМИ» через непродолжительное время угомонилось и история как-то сама собой забылась.

Следующий случай был посодержательней. Тогда у меня был апогей судебных разбирательств с ТРЦ «КомсоМОЛЛ». Я через суд взыскал многомиллионный долг, но, повинуясь своей давней привычке, рассчитываться они особенно не планировали. Поэтому я подал на их банкротство. И снова — «шерше ля фам»! На этот раз речь пойдет, как принято говорить в местных СМИ, о «скандально известной екатеринбургской пиарщице».

Просто данная девушка очень хотела получить контракт на рекламу сети торговых центров по России, и видимо, «не злобы ради, а только прибыли для» предложила нанести по мне контрудар в медиаполе. Ну, очень хотела заказчику понравиться. Причем ее не остановили хорошие личные отношения со мной. Сказано — сделано. В ряде федеральных и местных СМИ вышли материалы о том, что это не мне ТРЦ «КомсоМОЛЛ» должен, а все наоборот. И я там украл где-то около 20 млн рублей! Соответственно, «рассматривается» где-то и кем-то вопрос о возбуждении уголовного дела и скоро меня посадят. Все в стиле «хайли-лайкли». Одновременно эта коммуникабельная барышня разносила данную информацию «в красках» в бизнес-тусовке. Я и мое окружение восприняли это с юмором — некоторые юмористы даже проявляли уважение к моим поступкам и интересовались, на что я потрачу 20 млн Единственное, что меня начало волновать, так это реакция моей семьи. Мне было затруднительно объяснить своей маме, что в газетах иногда пишут неправду, и что я не украл деньги и меня не посадят.

И какие будут последствия — тоже предугадать было сложно. Но и в тот раз, что называется, «пронесло».

А сейчас — особенно примечательный случай. Все было как в кино. Несколько лет назад на горизонте появился неудачливый в далеком прошлом поклонник моей жены. Видимо, на почве безответной любви он в прямом смысле сошел с ума. Вначале были знаки внимания, постоянные предложения помощи, дежурства возле подъезда и так далее. Не получив желаемой взаимности, он перешел к угрозам, а позже и к действиям. Так, последовала череда писем мне и всем моим коллегам и партнерам, СМС с угрозами — в том числе, моим детям. Это был полный сюрреализм и поток больного сознания. Вскоре я понял, что имею дело с психически нездоровым маньяком — как оказалось позже, открытая форма шизофрении. Писем во все инстанции было, наверное, не менее сотни. Психически нездоровые люди бывают плодовиты.

Что меня больше волновало в этой ситуации, так это безопасность детей. Ну, ведь не приставишь к каждому по охраннику, хотя и такие варианты рассматривались.

В конечном счете СКР возбудил уголовное дело, и данный персонаж был по суду признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение.

Так что и эта история в конечном счете благополучно завершилась.

Какие выводы я сделал

Если предприниматель хочет оказаться в медийном поле, он должен совершенно ясно понимать цель своего поступка — или это попытка привлечь внимание к себе любимому, или некая информационная поддержка бизнесу. С первым вариантом все понятно — это не про бизнес. Что касается информационной поддержки бизнеса — это более сложная материя, чем может показаться, особенно в сфере b2b. С одной стороны, и в отшельники нельзя уходить, но и постоянное навязчивое присутствие в информповестках может вызвать ощущение «проплаченности» и фальши. Я думаю, здесь применимо правило: «не спрашивают — не говори». Нельзя навязываться.

Также необходимо отдавать себе отчет в том, что любой человек, находясь в медийном и информационном поле, становится крайне уязвимым. Таков уж закон жанра. И источники потенциальных угроз не так уж важны. Конечно, можно нанять пиар-специалистов и по каждому информационному вбросу устраивать войнушку. А смысл? Отвечать на фейки, а потом опровергать ответы на ответы? Погружаться в это болото — жить и мыслить по его законам? Все это разборки в песочнице — мы же не Сирию делим. Кроме этого, любая война стоит денег, и результат ее далеко не всегда очевиден. Поэтому, во всяком случае в моем b2b-бизнесе, публичность и медиактивность несет больше рисков, чем каких-то эфемерных преимуществ.

К сожалению, для бизнеса многие «токсичные» СМИ — это площадка для взращивания тщеславия и самолюбования, на чем и зарабатывают. Не более. Это все симулякр реального бизнеса и реальных процессов. К примеру, я сейчас занимаюсь разными сложными и проблемными объектами недвижимости, но, во-первых, я не думаю, что заказчикам будет приятно, если я начну рассуждать об их проблемах, даже обезличенно, а во-вторых, какой смысл мне делиться практическим опытом, как мы развиваем объекты? Пусть публика сама до этого дойдет, или заплатит. Вообще, заказчики зачастую очень тревожно относятся к «общительным экспертам»: если он такой говорливый, значит и про нас все рано или поздно расскажет. Таких обходят стороной.

Поэтому, желая стать «публичной» или «медийной» персоной, следует помнить сказку про глухаря и лису. Пока глухарь наслаждался своим пением — лиса его съела. Так и в жизни. Всегда найдутся недоброжелатели, обиженные, и наконец, просто психически нездоровые люди.

Как показывает мой вышеприведенный опыт, это редко связано с бизнесом напрямую, как правило, это последствия межличностных отношений. А вред может быть и реальный.

Самое грустное — что правда никого уже интересовать не будет, так и будете жить в «постправде». Интерпретация важнее фактов.