Как правильно высадить рассаду баклажанов

Для получения хорошего урожая баклажанов недостаточно вырастить крепкую рассаду. Важно создать оптимальные условия на грядке, правильно высадить, а затем ухаживать за этим овощем.

Рассада баклажанов

Для хорошего развития баклажанам требуется плодородная земля, они не переносят застой влаги и тяжёлые глинистые почвы, поэтому грядка для них должна быть воздушная, рыхлая и питательная. Тяжёлые суглинки следует разбавить крупным речным песком и внести 1-1,5 ведра перегноя на 1 м². Не стоит высаживать этот овощ туда, где в прошлом году росли томаты, картофель или другие паслёновые, так как они болеют сходными заболеваниями. Хорошие предшественники — это луки, огурцы, бобовые, дыни, тыквы. Баклажан — крайне теплолюбивое растение, не зря же он пришёл к нам из Индии. При температуре воздуха ниже +15°С растение сбрасывает листья и может совсем пропасть, а температура почвы на момент посадки должна достигнуть не менее +13°С. Поэтому с высаживанием в теплицу и особенно открытый грунт лучше не торопиться. В средней полосе России подходящее время наступает, как правило, в конце мая или начале июня.

Загущать посадки баклажанов нельзя

Лунки для баклажанов подготавливают на грядке по схеме 30х60 см. Однако нужно учитывать, что размеры взрослого растения могут значительно различаться в зависимости от сорта. Бывают и такие, которым следует оставлять больше места. Загущение посадок приводит к тому, что баклажаны цветут реже или не завязывают плодов, соответственно снижается урожай. Посадку необходимо запланировать в пасмурный день, либо приниматься за эту работу перед закатом. Перед высаживанием хорошо добавить в лунки по горсти древесной золы. Затем ямки проливаются тёплой отстоянной водой с добавлением марганцовки для обеззараживания почвы. Корневая система баклажанов достаточно нежная, поэтому вынимать из рассадной ёмкости её нужно аккуратно. Заглублять растения нет смысла, так как дополнительных корешков они не образуют. Однако, если в этом есть необходимость, делать это нужно не более чем на 1,5-2 см.

Рассада баклажанов готовится к высаживанию

Первое время после высаживания молоденькие растения нужно притенять. Нередко рассада баклажанов приживается достаточно долго, и нижние листья могут даже пожелтеть. Паниковать тут не стоит — как правило, это временное явление, и после того, как растения примутся, листья вновь зазеленеют. Увидеть своими глазами процесс высаживания рассады баклажанов в теплицу вы можете, посмотрев видеоролик. Его подготовила наш постоянный автор Татьяна (Тульская область).

Процесс высаживания рассады баклажанов в теплицу и открытый грунт практически не отличается, разнятся сроки. Однако нужно заметить, что при выращивании этого овоща в открытой грядке, место для неё нужно выбирать обязательно солнечное, защищённое от ветра. На нашем сайте есть немало интересных и полезных публикаций о баклажанах. Вот некоторые из них:

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А как вы высаживаете свою рассаду баклажанов в грунт? Поделитесь с нами своими секретами в комментариях.