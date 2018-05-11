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«Девочки не сдаются»: как снимали сериал о приключениях пяти подруг
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«Девочки не сдаются»: как снимали сериал о приключениях пяти подруг 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Что может объединить стюардессу, экс-модель, ведущую прогноза погоды, бизнесвумен и студентку? Во-первых, женская дружба. Во-вторых, банкротство банка, далеко не лучшим образом повлиявшее на финансовое положение барышень. В-третьих, чат «Мымры», где главные героини обсуждают насущные вопросы. И, конечно, стремление к простому женскому счастью: такие непохожие Ксюша, Лера, Алла, Маша и Вика одинаково хотят разобраться с личными драмами, любить и быть любимыми. Чтобы лучше раскрыть героинь, создатели «поселили» их в декорации, отражающие характер каждой из пятерки. Так, бывшая модель и предпринимательница Ксения обитает в роскошном двухэтажном особняке, а главным местом действий для стюардессы Вики становится аэропорт. Мы же отправляемся в небольшую квартиру в центре Москвы, где девочки встречаются вместе. Раньше коллег на площадке оказывается Виктория Кобленко, играющая стюардессу Вику. Актриса уже в образе — в облегающей сине-зеленой форме и с волосами, аккуратно убранными назад. На свою роль главная героиня настраивалась в самолетах: разглядывала костюмы бортпроводниц разных компаний, а также общалась с представительницами профессии, задавая им волнующий вопрос: «На борту так много стюардесс и всего один пилот — как же так?» Но и это еще не все: пикантные сцены с участием Кобленко (да-да, такие будут) потребовали особой подготовки. Любовные сцены зрителям кажутся чем-то необычным, хотя проходят они довольно технично, — рассказывает Виктория. — Думаю, мужчинам они даются намного сложнее. Но что пикантно конкретно в моей ситуации — откровенные сцены были поставлены в первый съемочный день. Тогда исполнилось семь месяцев с рождения моего ребенка, и съемки стали огромным стимулом, чтобы привести себя в форму. Я поменяла свое питание, но продолжала много и часто есть. Спросите у моих коллег — они скажут: «А, Вика? Которая постоянно жует?» Да, это так. Я не садилась на жесткую диету, просто добавила физические нагрузки. Главные героини сериала «Девочки не сдаются» Измениться пришлось и Любови Толкалиной — впрочем, не кардинально. Ей потребовалось вновь надеть кольцо на безымянный палец, что превратилось для съемочной группы в своеобразный ритуал. Ежедневно актрисе присваивают статус «замужем» — но ровно до 21.30, пока не прозвучит последняя команда режиссера. Ксения, героиня Толкалиной, дама не только замужняя, но еще и питающая слабость к горячительным напиткам. Потому в этом вопросе Любови предстояло досконально разобраться: Сначала я готовилась очень серьезно. Я действительно решила пойти по барам, изучала карты коктейлей — это было в Лондоне, Дублине, Белфасте, Киеве, Москве и Петербурге. Я изучала ингредиенты, пыталась отследить, как и какое алкогольное вещество на меня действует. Например, чтобы сразу почувствовать, что ты на отдыхе, нужно выпить апероль-шприц; для близкого и мгновенного контакта с человеком — текилу-бум; если хочешь поговорить, стоит выпить арманьяк. Я никогда не думала, что так втянусь, — шутит Толкалина под общий смех съемочной группы. Раскрыла актриса и главную тайну кинематографического шампанского: игристый напиток на экране — это ромашковый чай и газированная вода. Еще больше секретов, подробностей со съемок и интересных фактов — в нашем видеорепортаже. «Девочки не сдаются»: коротко о главных героях Ксюша (Любовь Толкалина). Бывшая модель, а ныне жена адвоката и мама семнадцатилетней дочки. Ради развлечения ходит в рестораны и бары, где флиртует с незнакомцами, но тайная жизнь и пристрастие к алкоголю начинают разрушать ее семью. Максим (Алексей Макаров). Максик — так его называет жена Ксюша, считающая мужа скучным и слишком правильным. Адвокат Максим действительно фанат деревенского отдыха и не любитель соцсетей и вечеринок, а также алкоголя — главного «спутника» его супруги. Вика (Виктория Кобленко). Красотка, вынужденная самостоятельно зарабатывать после банкротства родителей. Устраивается на должность стюардессы и крутит романы сразу с двумя мужчинами. Константин (Андрей Чернышов). Высокий симпатичный пилот, потерявший контроль над своей личной жизнью. Пока жена с детьми ждут его из рейса, Костя проводит время с привлекательной стюардессой Викой и страдает от мук выбора. Маша (Агния Кузнецова). Классический «середнячок», скромная и довольно посредственная девушка. Студентка медицинского и по совместительству личный ассистент пластического хирурга Корнеева, готовая пойти на все, чтобы угодить симпатичному, но вредному боссу. Корнеев (Кирилл Сафонов). Популярный пластический хирург. Из его кабинета девушки выходят не только с новыми формами, но и с предложением пойти на свидание. От ревнивой жены врача спасает только верная ассистентка. Лера (Мария Валешная). Умница, красавица, телеведущая. После развода узнает, что беременна от экс-супруга Димы — последний уже строит отношения с жизнерадостной блондинкой, обожающей котиков и все розовое. Дмитрий (Данила Дунаев). Телеведущий. Вместе с супругой Лерой некогда вел популярную новостную программу. Влюбляется в стажера Оксану и бросает жену. Вскоре в «интересном положении» оказываются обе избранницы мужчины — бывшая и настоящая. Алла (Анна Якунина). Пуленепробиваемый характер помог ей встать на ноги в большом городе, открыть собственный ресторан и воспитать дочку. Не готова к «мирной» женской жизни, поэтому нового поклонника Георгия старается игнорировать. Георгий (Виктор Логинов). Жизнерадостный хозяин ресторана. Встретив боевую Аллу, Георгий и не подозревает, что она и есть причина закрытия его второго заведения. Моментально влюбляется в решительную девушку и даже берет шефство над ее дочерью.
"Девочки не сдаются" на СТС. С 14 мая. Пн-чт, 20.00.
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