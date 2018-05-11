Эмбер Херд разочаровала поклонников глубоким декольте

Каннский кинофестиваль в разгаре — каждый день звезды появляются на красных ковровых дорожках перед премьерами фильмов и демонстрируют свои наряды.

Эмбер Херд появилась на премьере драмы французского режиссера Кристофа Оноре ««Удовольствие, любовь и быстрый бег». Для выхода в свет она выбрала длинное платье с пышной юбкой и цветочным принтом. Образ довершало ну очень глубокое декольте, а все камеры и взгляды были в тот вечер устремлены на Эмбер.

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Впрочем, столь эффектное платье разочаровало поклонников актрисы по одной простой причине — для того, чтобы носить такие глубокие вырезы, нужно быть обладательницей большой груди. Эмбер же не может похвастаться пышными формами, поэтому наряд выглядел на ней немного несуразно.

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