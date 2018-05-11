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Эмбер Херд разочаровала поклонников глубоким декольте
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Эмбер Херд разочаровала поклонников глубоким декольте 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Каннский кинофестиваль в разгаре — каждый день звезды появляются на красных ковровых дорожках перед премьерами фильмов и демонстрируют свои наряды.
Эмбер Херд появилась на премьере драмы французского режиссера Кристофа Оноре ««Удовольствие, любовь и быстрый бег». Для выхода в свет она выбрала длинное платье с пышной юбкой и цветочным принтом. Образ довершало ну очень глубокое декольте, а все камеры и взгляды были в тот вечер устремлены на Эмбер.
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Впрочем, столь эффектное платье разочаровало поклонников актрисы по одной простой причине — для того, чтобы носить такие глубокие вырезы, нужно быть обладательницей большой груди. Эмбер же не может похвастаться пышными формами, поэтому наряд выглядел на ней немного несуразно.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1776388535054555265_4245231342"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Напомним, что Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, но уже в мае следующего года Херд подала на развод и обвинила супруга в домашнем насилии. По словам актрисы, Джонни частенько употреблял алкоголь и запрещенные препараты и становился агрессивным, а также не раз поднял на нее руку.
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