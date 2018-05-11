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Дайнеко в день рождения: «Порадую себя тем, что по-настоящему
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Дайнеко в день рождения: «Порадую себя тем, что по-настоящему 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Певица призналась, что в качестве подарка мечтает попасть… на концерт своей коллеги по цеху.
Виктория Дайнеко — без преувеличения, одна из самых талантливых и красивых певиц нашей эстрады. Да и всех вершин в карьере, вплоть до победы на одном из главных музыкальных конкурсов страны, добилась сама, что вызывает уважение фанатов. В эту субботу, 12 мая, звезда отметит 31-летие — подробностями праздника она эксклюзивно поделилась с нашим сайтом.
— Планирую встретить день рождения в одном из любимых отелей Москвы — устрою девичник с подружками, то есть никаких парней! — призналась Виктория Дайнеко Wday.ru. — Ничего суперособенного, но, боюсь, меня возненавидят все девочки, кого я пригласила, потому что я заказала много сладкого. До сих пор не придумала, какая еще будет еда на столе, потому что хочу только пирожных! Так что день рождения получится высококалорийным: порадую себя тем, что по-настоящему люблю, а это сладости. Будем отдыхать, ходить в спа и делать всякие приятные девичьи штуки. Наряды уже выбрала: это будет обязательно костюм пижамного типа, а также, конечно, вечернее платье — на случай, если мужчины решат похитить девчонок.
Желаем Виктории исполнения всех желаний и никогда не отказывать себе в любимых сладостях!
Как обычно принято ко дню рождения, знаменитость подвела для нас свои личные и профессиональные достижения.
— Свои достижения в карьере и по жизни к этому возрасту оцениваю так: считаю, что я вообще прошла очень интересный путь с момента, как приехала в Москву (Дайнеко переехала из якутского города Мирный, где прошло ее детство, в столицу в 17 лет, поступила в МАИ, а потом попала на «Фабрику звезд — 5», где стала победительницей и благодаря которой прославилась на всю страну. — Прим. Wday.ru) и когда началась моя самостоятельная жизнь, — отметила она. — Сегодня я довольна всем, что у меня есть. У меня потрясающая, волшебная дочь, чудесная семья и прекрасная команда. Я абсолютно счастлива. Не могу сказать, что добилась всего, что хотела, оттого и рада — мне еще есть, к чему стремиться. И много времени впереди на это. Поэтому и наслаждаюсь жизнью. Надеюсь, что все сложится. Для меня главный подарок — хорошее настроение и здоровье, а все материальные истории… Что ж, все девочки мечтают о туфлях и сумках, а мой личный фетиш — блокноты. А самая большая мечта из материальных — получить билет на концерт Кристины Агилеры в ее новом туре (в поддержку альбома Liberation, этот тур станет первым для заокеанской знаменитости за последние десять лет. — Прим. Wday.ru), потому что, несмотря на то, что сама артистка, у меня тоже есть свои кумиры. Загадала попасть даже на два ее концерта в разных городах, если получится.
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