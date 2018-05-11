«Школа невест» работает в Бийске

«Школа невест» работает в Бийске в рамках реализации Концепции демографического развития Алтайского края на 2018 год. С молодыми девушками занимаются сотрудники ЗАГС и психолог Комплексного центра социального обслуживания населения Бийска.

Накануне состоялось заседание клуба на тему «Семейные ценности», на встречу пришли третьекурсницы Бийского медицинского колледжа. Участники обсуждения поговорили о том, как важно, чтобы каждый член семьи знал, что его любят, ценят и в нем нуждаются, о том, что честность образует глубокую связь между членами семьи, о важности понимания, уважения любых поступков, которые совершают близкие люди, об умении прощать, быть щедрыми на внимание, любовь и общение.

Девушки интересовались плюсами и минусами совместного проживания с мужчиной без регистрации брака и получили ответы от сотрудников ЗАГСа. А психолог провела тренинг с использованием метафорических ассоциативных карт, который очень понравился всем участникам встречи.