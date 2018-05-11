Производителей минеральной воды уличили в контрафакте

Контрафактную минеральную воду обнаружили на Ставрополье, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе АО «Кавминкурортресурсы».

Производители «Старый источник» и «Объединённая Водная Компания» пользовались торговыми марками «Ессентуки №17» и «Ессентуки №4», но добывали воду не из скважин ессентукского месторождения. На этикетках производители также указывали ложную информацию о происхождении минеральной воды.