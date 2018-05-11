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Производителей минеральной воды уличили в контрафакте
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Производителей минеральной воды уличили в контрафакте 

АиФ Ставрополье 40 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Контрафактную минеральную воду обнаружили на Ставрополье, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе АО «Кавминкурортресурсы».
Производители «Старый источник» и «Объединённая Водная Компания» пользовались торговыми марками «Ессентуки №17» и «Ессентуки №4», но добывали воду не из скважин ессентукского месторождения. На этикетках производители также указывали ложную информацию о происхождении минеральной воды.
В аналогичных нарушениях эксперты уличили фирмы «Источники Кавказа», «Ессентукский пивзавод», «Минеральные воды Железноводска», «Ессентукские минеральные воды +», «Меркурий». УФАС потребовал от производителей прекратить производить и продавать минеральную воду «Ессентуки №17» и «Ессентуки №4», которую разливали из скважин, не указанных в ГОСТах.
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