Как не стать жертвой цыган-гипнотизеров: практические советы

Золотом и деньгами брали плату лекари-самозванцы за свои услуги в Болотном Новосибирской области. Цыгане обманули уже трех пенсионерок. Сейчас мошенницы в розыске, в отношении них завели уголовные дела. Первый звонок в дежурную часть поступил из деревни Малиновка. Мошенницы неплохо подготовились перед преступлением — деревушка маленькая, всего одна улица, жители в основном пенсионеры, автобус в райцентр ходит два раза в день, сотовая связь практически отсутствует.

Придумали легенду, что планируют покупать дом. «Здравствуйте, вы тут всех знаете. Не подскажете, кто продает дом? А не позволите ли стакан воды?» — именно так началась беседа мошенниц с Ниной Тюлениной. Нина Петровна пошла в дом, одна цыганка без приглашения последовала за ней. Вторая осталась во дворе с родной сестрой пострадавшей Анной Петровной и попросила разрешения покушать малины в огороде, потом попросилась в туалет.

А в доме в это время развернулся целый спектакль. Благодаря своему «дару ясновидения», цыганка увидела на хозяйке дома порчу, сглаз и даже скорую смерть. Нина Петровна вспоминает: «Она меня своими словами напугала, сказала, что у меня в глазах кресты. Нужно срочно избавляться от наговора, тебе, говорит, кто-то наслал беды. Пообещала все бесплатно исправить. Она меня гипнозом ошарашила, что-то бормотала. И я стала безразлична к происходящему. Затем она заметила на мне серьги, золотое кольцо и сняла их с меня. Самое обидное, что я даже не противилась этому».

И таких историй масса. По словам гипнотерапевта, специалиста Центра психологической помощи им. А. Адлера Анастасии Кондауровой, в профессиональной среде гипноз делят на два типа: цирковой и тот, который используется в психотерапии.

— Когда мы в терапевтических целях вводим человека в транс, он не теряет, например, возможности говорить. Он просто входит в измененное состояние сознания — это то, что называется повседневным трансом. Через это состояние мы все проходим в течение дня много раз, — объяснила эксперт в беседе с порталом «Известий» . Обыденный транс, по сути, не имеет никакого отношения к гипнозу, а связан с изменением биоритмов мозга и какими-то внутренними процессами, которыми занят человек в этот момент.

Именно в такое состояние вводят людей мошенники, в том числе и цыгане, которые чаще всего значатся подозреваемыми в подобных преступлениях. Они сбивают человека с толку, вводят его в своеобразное предтрансовое состояние, а потом с помощью неразборчивых фраз, наводящих вопросов поддерживают это состояние внутренней спутанности.

Цыгане не гипнотизируют, а давят на эмоционально подавленное состояние, считает гипнотизер, ведущий программы «Уличный гипноз» на «Пятом канале» Антон Матюхин. По его словам, к самой технологии гипноза их уловки не имеют никакого отношения.

— Цыгане выбирают людей, которые уже перманентно в таком состоянии находятся, — отметил Матюхин.

Защититься от уловок криминальных «гипнотизеров» можно, говорит собеседник «Известий». Подобному психологическому давлению не поддаются люди с развитым критическим сознанием, которые умеют фильтровать и подвергать сомнению любую поступающую им информацию. Воспитывать эти умения нужно с детства, убежден он.

— Подошла цыганка — сразу нужно переключиться в режим агрессии. Это самый лучший способ. Подошла, схватила за руку — ничего не произойдет, если ее послать, — делится специалист. — Этого достаточно — она моментально отойдет в сторону. Основной рецепт — не бояться.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Будничный транс».