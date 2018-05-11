Свадьба: как организовать торжество с минимальным бюджетом

В столицу вот-вот придет лето, а значит, для свадеб — самое раздолье. Как отметить событие бюджетно и со вкусом, рассказала директор свадебного агентства Евгения Лейбман.

По мнению Лейбман, организовать изящную свадьбу можно даже при минимальном бюджете. Главный секрет — правильно расставить акценты.

— Потратьте основную часть денег на что-то одно, — советует организатор. — Например, вложитесь в арку, в декорацию стола молодоженов или в фотозону. Потратьте деньги на то, что обязательно попадет в кадр. Еще один способ сэкономить — организовать свадьбу в будний день. Это сбережет почти 30 процентов бюджета.

Главное, на чем, по словам Евгении, нельзя экономить — это ведущий торжества.

— Этот человек сделает вам праздник, создаст те самые приятные воспоминания на всю жизнь, — утверждает эксперт. — Лучше нанять профессионала, чем испытывать неловкость за абсурдные конкурсы. Бюджет — это вопрос организации. Например, на выездной церемонии нет смысла делать роскошный стол или декор, достаточно яркой арки. Это гарантированно создаст нужное настроение, к тому же стопроцентно попадет на фотографии. В хорошую погоду готовой фотозоной может быть пейзаж в обычном парке.

Словно в сказке

Кто не мечтал произнести клятвы верности под сенью берез, в уютной ротонде или на берегу озера? С недавних пор в столице можно организовать не просто выездную церемонию, но и полноценную регистрацию брака за пределами загса.

Любителям простора и свежего воздуха по душе придутся усадьбы «Царицыно», «Коломенское», «Люблино», «Влахернское-Кузьминки» и «Кусково». Фотографы устроят исторические фотосессии, церемониймейстер создаст атмосферу настоящей русской свадьбы, а дополнительные услуги включат в себя аренду конного экипажа и танцы под живую музыку.

Кроме того, расписаться можно в Центральном музее Великой Отечественной войны в Парке Победы на Поклонной горе и в особняке Клюева на территории столичного зоопарка. Для этого необходимо подать заявление в загс, указав желание провести выездную церемонию.

А вот отыграть символическую церемонию, проставив штампы в паспорте в стенах обычного загса, можно и в других романтичных местах столицы. Услуги молодоженам предлагают сад «Эрмитаж» , Лианозовский, Перовский и Бабушкинский парки, «Фили», «Сокольники» и Парк Горького.

ЗВЕЗДНЫЙ ОПЫТ

Свадьба может быть бюджетной, недорогой. Помню, когда я организовывала свадьбу своей дочери, оказалось, что у меня много знакомых рестораторов, дизайнеров, которые мне здорово помогли. Свадьба — это ведь полноценный проект. И главное — не цена, он должен быть душевным.