Большие майские распродажи с шашлыками и комиксами: лучшие скидки ПТЗ

Лучшие торговые предложения недели магазинов Петрозаводска в обзоре портала. Тепло и солнце на дворе, жизнь налаживается. Тем, кто говорит себе: «вон из города», стоит знать, что в эти выходные заканчивается распродажа товаров для сезона шашлыков. Имеются мангалы за 99 рублей, тенты, решетки для гриля, столики для природы и прочее для загородного отдыха по сниженным ценам. В «Ленте» только в пятницу, 11 мая, можно закупиться пивом со скидкой в 25%, взять филе индейки со скидкой в 51%. В «Магните» только два дня — 11 и 12 мая можно купить любой сыр со скидкой в 30% (тем, конечно, кто верит, что сыры в России существуют).

Тем, кому из города не вырваться, а перекусить и активно поймать лето тоже хочется: «Макдональдс» предлагает еду по 50 и 100 рублей, а «Лента» распродает велосипеды со скидкой в 53%.

Кто планирует менять летний гардероб или готовиться к осеннему: « Gloria Jeans » объявила огромную майскую распродажу, скидки от 40 до 90%.

15 мая заканчивается акция в «Concept Club»: если берете сразу 6 вещей, то три из них достанутся бесплатно. До 17 мая 50% скидки на вторую покупку предлагает «Модис», а подобрать бижутерию к новым нарядам можно в LADY COLLECTION: с 7 мая скидка на серьги и браслеты до 70%. Кого интересуют украшения подороже: 70% скидки предлагает «Адамас», 50% — Московский ювелирный завод.

С 9 по 15 мая в «Эльдорадо» открылась распродажа бытовой техники со скидкой в 50%, учитывая сезон, отдельно обратите внимание на 20% скидки на автохолодильники и термосумки.

Любителям почитать, а точнее посмотреть: в «Буквоеде» только в мае скидка 15% на все графические романы, что в переводе на русский — объемные комиксы.

А всем поклонникам товаров ручной работы, стоит знать, что только два дня — 12 и 13 мая в «Лотос плазе» будет работать «Солнечная хендмейд Ярмарка». Обещают предметы интерьера, одежду, вязанные вещи, аксессуары, керамику, подарки и другие диковинные изделия. Также планируются мастер-классы, роспись хной, аквагрим для детей и прочие развлечения.