Ожидания и реальность

На церемонии инаугурации президента России нам наконец-то показали лимузин проекта «Кортеж», но какой виделась и могла получиться эта машина? Мы вспомнили основные перипетии, которые происходили с дизайном этого проекта. Ведь все могло сложится совсем иначе.

Президентский лимузин до «Кортежа». На фото пластилиновый макет зиловского дизайнера Станислава Саакяна, выигравшего внутризаводской конкурс в 2001 году.

А так Сааакян видел автомобиль для главы государства в 2010 году. Тогда только зашла речь о новом лимузине, и Администрация президента объявила конкурс.

Еще до того, как проект «Кортеж» сложился в знакомом виде, « Группа ГАЗ » в 2012 году предлагала создать штучный автомобиль для первых лиц государства на зарубежной платформе. По сути, предполагалось спроектировать оригинальный кузов под имеющуюся «начинку». Так выглядел один из предложенных эскизов и, судя по линии крыши, машину планировалось стоить на базе Rolls-Royce Phantom.

Этот эскиз Сергея Федулова с ретро-мотивами в духе послевоенного лимузина ЗиС-110 победил в интернет-конкурсе, объявленном фирмой «Маруся» в начале 2013 года. Получилось симпатично. Параллельно аналогичный непубличный отбор проводился институтом НАМИ.

В ходе конкурса в 2013 году в НАМИ было отобрано 25 проектов в разных стилях. В итоге взяли в работу две концепции: «историческую», в духе ЗиС-110, и современно-европейскую. Любопытно, что оба проекта-финалиста готовил один дизайнер — Алексей Чвокин из центра стиля НАМИ.

А вот и более проработанный эскиз за авторством Алексея Чвокина с «историческим» вариантом дизайна.

На этом рисунке автор приглушил ретро-мотивы, переделав лимузин в более современном духе. Обратите внимание: название машины еще не выбрано, и на решетке радиатора виден вензель «Руссо-Балт».

Таким в 2014 году макет лимузина показали Владимиру Путину . Прототип был выполнен ходовым, с использованием зарубежных компонентов.

Интерьер ходового макета.

А это принятый в итоге вариант внешности короткобазного седана. Перед вами компьютерные изображения, появивишиеся в базе Роспатента в начале 2017 года.

А таким новый президентский лимузин увидела вся страна 7 мая 2018. /m