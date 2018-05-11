Борода скрывает инфантильность

Вот уже и психологи заговорили об инфантильности. И это плохой знак. Обычно врачеватели душ человеческих любой бяке находят какое-нибудь не обидное объяснение. Но не в этот раз. Массовая городская мода слишком громко верещит фальцетом.

Децибелы такие, что делать вид, будто жизнь идет своим правильным чередом, все сложнее. Потому что худосочные парни в коротких штанишках и головами дровосеков откровенно достали. Они такие смешные, ну правда. Со своими бородами и донельзя ухоженными прическами. Культ. Ну сколько можно на это смотреть? Столичный психолог Хельга Александрова, оценивая модные тенденции последнего времени, говорит вслух: такая псевдобрутальность — есть суть инфантильности. Она где-то внутри. Зреет и растет, как гигантский прыщ. Подстегивает и подталкивает. И вот московские улицы, куда ни посмотри, кишат жалкими недомужественными недодровосеками. Это она, инфантильность, считают психологи и социологи, заставляет парней выбирать именно такой стайл*. Хотя сами бородачи с блестящими проборами вряд ли это осознают: как раз наоборот, для себя они — мачо.

Какие там шляпы? Их давным-давно не увидишь на мужских головах. Бейсболки и шапочки-чулки. Это так дерзко, задорно и по-детски.

С прекрасным полом не лучше. Девочки выбирают ушки. В смысле ободочки, шляпки и даже косыночки с ушами на макушке. Еще недавно ушки украшали только детскую одежду — ми-ми-ми, как же это мило: не малыш топает, а медвежонок в панамке. Но теперь за ушами прячутся от жизни с ее проблемами подростки, молодежь, а иногда и дамы постарше. Они кошечки, пантерки, волчицы и даже свинки. Они не хотят принимать решения, зато хотят новое платье и мороженое. Они няшки* и кавайные* зайки. Сеть кишит такими, им от 15 до 55. На улицах ушастых девиц тоже хватает. Специалисты видят здесь не моду и стиль, а уход от реальности и нежелание принимать решения и нести за них ответственность. Слишком сложна нынче жизнь, слишком запутана. А я девочка, я буду плакать. Я тигренок, не видите, у меня на голове ушки? Это знак всем вам противным, чтоб не приставали со своей серьезностью и правдой жизни. НЕ ХО-ЧУ!

Понятно, что не бороды и уши «заражают» инфантильностью. Если б все было так просто. Они лишь визуализация того, что внутри. Сегодня она одна, а завтра может быть другая.

* Няшка — кто-то милый, приятный.

* Каваий — японское слово, означающее «милый», «прелестный», «хорошенький», «славный», «маленький» (ранее — «вызывающий жалость, желание пожалеть, приголубить»).