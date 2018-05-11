Бородину лишили сексуальности

Можно ли сохранить сексуальность, после рождения двоих детей? Почему бы и нет? Мадонна и Моника Беллуччи сумели оставаться желанными не только после рождения детей, но и перешагнув возрастную отметку в 50 лет. А вот Ксении Бородиной это не удалось. По крайней мере, так считает известный блогер Лена Миро

Миро, известная своими жесткими нападками на отечественных звезд, решила на примере Бородино наглядно показать, что «хорошенькие мамочки» сексуально малопривлекательны. «Ей кажется, что она выглядит достойно, опрятно и мило, и это зачастую действительно так. Но „мило“ и „сексуально“ никогда не идут рука об руку. Это — параллельные вселенные, которые ни при каких обстоятельствах не пересекаются», — рассуждает блогер.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

29 Апр 2018 в 2:45 PDT Лена припомнила, что Бородина «была — сочная деваха с глупым и развратным лицом». Теперь же Ксения выглядит мило, но вовсе не секси. «Можно, конечно, сказать, что транслировать в мир сексапил хорошенькой мамочке необязательно, что весь её эротизм — для мужа. Вы можете себя в этом сколь угодно убеждать, но однообразный супружеский секс, который у вас случается всё реже и реже, говорит сам за себя. Секс не живёт в женщине, которая носит соломенную панамку и розовый халатик на пляже».

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

14 Апр 2018 в 3:34 PDT В итоге Миро сделала вывод, что Бородина, как и многие девушки, живет стереотипами. «Это делает вас очень плоскими, дамочки. Вы — не книга длиною в жизнь. Вы — одноразовый глянцевый журнал, который, может, мужик и притащил в дом, женившись на вас, но ваше место — в шкафу с тараканами, а не в его сексуальных фантазиях».