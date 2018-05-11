Михаил Смирнов: Надо бороться с алкоголизмом, а не с самим алкоголем

За последние 12 лет употребление алкоголя в России снизилось на 40%. Такую статистику недавно обнародовал Минздрав . Насколько правдоподобно столь радикальное отрезвление, мы расспросили руководителя портала «Алкоголь.ру» и известного игрока клуба «Что? Где? Когда?» Михаила Смирнов.

— Эти цифры — снижение почти в два раза — довольно далеки от истины, — уверяет он. — Корреляция существует, но она незначительная.

— Чем же объяснить такие цифры?

— У нас постоянно повышают минимальную розничную цену алкоголя, что позволяет процветать подпольщикам. Даже на окраинах Москвы можно найти магазины, где водка стоит 120–150 рублей. Существуют схемы обхода лицензии, когда владелец на бумагах сдает в аренду место в магазине компании-лицензиату, а та нанимает его же продавца. Про регионы я даже не говорю. Минздрав берет цифры из ЕГАИС, но эта система завязана на интернете, а у нас огромные территории, где его просто нет.

— Вы лично за 12 лет стали пить меньше или больше?

— Никогда не пил много. Я всегда знал «инструкцию» правильного употребления. К сожалению, у нас в стране разучились правильно пить водку.

— А как правильно?

— Во-первых, с большими перерывами, во-вторых, по 25 грамм (столько составляет физиологический глоток человека). Для того чтобы не нажраться, а получить удовольствие от вкуса, аромата, от того, как она прошла, этого достаточно. Пить иначе — просто неправильное использование водки. Свои правила есть для коньяка, виски и так далее. Они придуманы не для того, чтобы опьянеть, а как раз наоборот. Среди людей, которые интересуются напитками по-взрослому, нет алкоголиков и запойных пьяниц.

— Но их меньшинство. А как научить большинство пить в меру?

— Бороться надо с алкоголизмом, а не с самим алкоголем — химическим соединением. Это главная наша ошибка. Надо прививать культуру потребления — это те же правила безопасности, как, например, и ПДД. Нелишним было бы писать об этом на бутылках.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №17-2018.