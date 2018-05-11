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Постройневшую Малиновскую перепутали со Зверевым
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Постройневшую Малиновскую перепутали со Зверевым 

WomanHit.ru 41 минуту назад
Фото: WomanHit.ru
Прославившаяся благодаря участию в некогда популярных телепроектах нулевых Маша Малиновская любит экспериментировать со своей внешностью. Она успела побыть брюнеткой, шатенкой, а также сменить множество укладок и стрижек. Несколько часов назад 37-летняя ведущая удивила подписчиков своего «Инстаграма» новым постом.
«Да, я действительно изменилась за последние 2 месяца. Да, это произошло после и благодаря выходу «Прямого эфира» с Андреем Малаховым и «Секрета на миллион» с Лерой Кудрявцевой за что я им очень благодарна! Все детали «возрождения из пепла» я расскажу вам позже и искренне надеюсь что мой опыт и мои советы помогут вам изменить свою жизнь к лучшему» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала она селфи в зеркале. Однако многие фолловеры с трудом узнали звезду, а некоторые сперва приняли ее за Сергея Зверева.
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