На Урале девочка заработала инвалидность после лечения от дисбактериоза

Юная жительница Тугулыма «заработала» инвалидность после лечения от дисбактериоза. Прокуратура добилась того, чтобы девочке была выплачена компенсация морального вреда в 280 тысяч рублей, об этом сообщает в пятницу, 11 мая, «АиФ-Урал»

По словам руководителя пресс-службы областной прокуратуры Марины Канатовой, инцидент произошел еще в 2014 году. Двухмесячная малышка поступила в центральную районную больницу Тугулыма с диагнозами дисбактериоз, общее обезвоживание организма и энтероколит. Во время лечения девочке установили в вену левой руки периферический катетер, чтобы в организм поступало лекарство. Однако со временем работа катетера оказалась нарушена и препарат перестал проходить через него. Медицинский инструмент закрыли заглушкой и оставили в сосуде, из-за чего у маленькой пациентки отекла рука.

Проверка, проведенная надзорным ведомством, показала, что из-за медицинской манипуляции состояние здоровья пациентки ухудшилось, девочку пришлось госпитализировать в ОДКБ №1 в Екатеринбург. Ко врачам она поступила с некрозом кожи, мягких тканей левых предплечья и кисти. Как рассказала Марина Канатова , такие повреждения привели к тому, что рука малышки стала короче и загнулась, в связи с чем маленькой свердловчанке была присвоена инвалидность.

Ненадлежащее оказание медицинской помощи причинило девочке моральный вред. Чтобы восстановить ее нарушенные права, прокуратура обратилась в райсуд Тугулыма с иском о взыскании компенсации. В инстанции частично удовлетворили требования, теперь врачам местной больницы, установившим катетор, который и привел к страшным последствиям, придется выплатить семье девочки 280 тысяч рублей. Судебный акт еще не в ступил в законную силу.