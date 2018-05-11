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Как на бомжа пиджак Киркорова надеть: в Ярославле хотят сделать стильные подъезды
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Как на бомжа пиджак Киркорова надеть: в Ярославле хотят сделать стильные подъезды 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Директор «Центра организации капитального ремонта» и депутат ярославского муниципалитета Олег Ненилин на своей странице в фейсбуке разместил проект того, какими могут стать входы в подъезды жилых домов в Ярославле. Тёмные стеклянные двери, хромированные поручни, стильная деревянная отделка фасада и козырька. Смотрится роскошно, но… в соцсетях раскритиковали. Мол, не для наших унылых домов такое украшение.
— Как будто бомжа нарядили в пиджак Филиппа Киркорова, — написала в комментариях к посту Олега Ненилина Алла Соколова.
— Это как антикрыло от «Бумера» к «Запорожцу» приделать. Сильный контраст. Но за попытку зачет, — поддержал Илья Суров.
Отремонтировать вход в подъезд, чтобы он стал таким красивым, выйдет примерно в 200 тысяч рублей.
Так выглядит подъезд сейчас
А пока главы районов пытаются выполнить распоряжение мэра города Владимира Слепцова и хотя бы очистить фасады зданий и входы в подъезды домов от граффити и расклеенных не на месте объявлений.
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