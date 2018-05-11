«Формализм порождает безразличие»: Симона Юнусова против обезличенных поздравлений

Мама рэпера Тимати решила обсудить с общественностью вопрос картинок, присылаемых на праздники в бесплатных мессенджерах и соцсетях. Симона Юнусова призналась, что ее коробит такой способ поздравлять людей с важными событиями.

Родительница популярного рэпера Тимати не менее известна в соцсетях, особенно среди мам и бабушек. Почти три миллиона подписчиков черпают в ее постах новые знания, вдохновение и познают житейскую мудрость. Чаще всего Симона Юнусова пишет про свою внучку Алису, воспитанием которой она увлеченно занимается, однако периодически женщина публикует посты и на отвлеченные темы. Несмотря на зрелый возраст, Симона не боится пробовать что-то новое и чаще всего позитивно воспринимает современные веяния. Чего стоит лишь то, что женщина недавно танцевала хип-хоп для своей внучки. Но вот тенденция присылать на различные праздники лаконичные открытки оказалась совсем не по душе Симоне. Женщина призналась, что даже не открывает подобные послания.

«Отгремели многочисленные праздники, и мой телефон пестрит различными поздравительными открытками. Для меня это не знак уважения, а формальность, галочка-done. Мне кажется, что намного лучше написать одно слово, например: помню, люблю, пожелать здоровья, сил, но это будет обращено лично ко мне! Постараться вложить в поздравление чуточку Своего сердца! Моё мнение — формализм порождает безразличие!» — заявила Симона Юнусова. Большинство подписчиков мамы Тимати оказались с ней «на одной волне» и написали, что тоже не в восторге от таких поздравлений. При этом некоторые все же встали на защиту «спамеров», отметив, что таким образом современные люди попросту экономят свое время, которого так не хватает в современном мире.

«О да, тоже не нравятся обезличенные картинки, которые отправляются массовой рассылкой, хуже них только поздравления «счастья, здоровья, удачи в личной жизни» «Полностью согласна с вами, такое же мнение. Люблю писать близким именно словами от души, искренне, а не открытки из интернета» «Больше убивает, когда пишешь от сердца поздравление, а тебе картинку в ответ» «Меня тяготило отвечать на подобные знаки внимания, перестала и легче стало. Вообще в целом смс и чаты отнимают у нас жизнь» «Нужно ценить время других людей. Как смогли, так и поздравили. Все равно же подумали о Вас» Возможно, люди, присылающие Симоне Юнусовой картинки, прочтут этот пост в Инстаграме и перестанут так делать. В любом случае, женщина заранее попросила у них прощения за то, что ей не по нраву подобный способ поздравлять с праздниками.

А недавно Симона Юнусова рассказывала своим преданным поклонникам, к чему приводят излишнее беспокойство родителей за своего ребенка и чрезмерная опека. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!