Уход за кроссовками: учимся на чужих ошибках

На улице почти лето, а значит пришла пора расчехлить кроссовки (если вы еще этого не сделали), и вперед — гулять! Но сначала давайте разберем, какие ошибки в уходе за кроссовками мы чаще всего совершаем и как их избежать. Рассказывает Владимир Павловский , эксперт компании Solemate.

Носим кроссовки на голую ногу

Признайтесь, наверняка вы хоть раз надевали кроссовки на босу ногу? Наверное, вам казалось, что так ноге будет менее жарко? Однако это не так (если, конечно, носки не шерстяные). Вместо желаемой прохлады вы рискуете заполучить мозоли, а ваши кроссовки обретут стойкий неприятный запах, который будет невозможно вывести. Поэтому летом ваши лучшие друзья — тонкие носки и дезодорант для обуви.

Занашиваем любимую пару

Какими бы качественными и удобными ни были кроссовки, от ежедневной носки они быстро придут в негодность. Кроссовкам нужно давать отдых, чтобы они успели просохнуть и принять прежнюю форму.

Откладываем чистку на потом

Часто мы возвращаемся домой уставшие и у нас совершенно нет сил на то, чтобы почистить кроссовки. Однако чем быстрее вы сделаете это, тем вам будет проще, ведь со временем грязь все глубже въедается в материал. Вооружитесь средством для чистки кроссовок, например шампунем Solemate Cleaner, возьмите щетку с жесткой щетиной для подошвы, с мягким натуральным ворсом — для сетки, нубука и замши, с щетиной средней жесткости — для всего остального.

Стираем в стиральной машине

Многие стирают кроссовки в стиральной машине, поскольку это требует меньше времени и усилий. Однако такая экономия может выйти боком. Нужно учесть много факторов: качество обуви, особенности вашей машинки и то, какой режим стирки вы поставите. Например, слишком быстрое вращение барабана может привести к различным деформациям обуви, а слишком высокая температура (30 и более градусов) — к выступлению клея на поверхности, от которого будет очень сложно избавиться. Если вы все же хотите воспользоваться стиральной машиной, помните, что стирать можно только тканевую обувь, поскольку кожаная может потрескаться, нубук и замша — испортиться. Перед стиркой вставьте в кроссовки распорки и положите их в специальный текстильный мешок, чтобы смягчить удары о барабан.

Сушим на батарее

Никогда не сушите обувь с помощью отопительных приборов: кожа и резина от воздействия высокой температуры потрескаются, из швов выступит клей, форма деформируется. В идеале обувь должна сохнуть при комнатной температуре с вставленными внутрь распорками. Если же высушить ее нужно срочно, воспользуйтесь подручными средствами: скомканной бумагой, которая впитает в себя влагу, или феном. Для сушки подойдет и электро— или УФ-сушилка для обуви. Вторая стоит дороже, зато не только высушит кроссовки, но и ликвидирует бактерии. Помните, что главный и самый опасный враг ваших кроссовок — это вы сами. Носите их аккуратно, не ленитесь выполнять вышеперечисленные правила, защищайте водо— и грязеотталкивающей пропиткой, и ваши кроссовки прослужат вам не один сезон!