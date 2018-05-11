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В Калининграде ищут пропавших 12-летних Колю Дибровенко и Матвея Воейкова
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В Калининграде ищут пропавших 12-летних Колю Дибровенко и Матвея Воейкова 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Мальчишки уже несколько дней не появляются дома, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Шестиклассник Коля Дибровенко накануне прогулял последние два урока и поехал к другу в Исаково. Известно, что приятель посадил его на маршрутку в 21.30. О том, где сейчас находится ребенок, не известно.
Мальчик был одет: серые брюки, синюю рубашку, черные кроссовки, черную ветровку средней длины, с собой у него был черный рюкзак.
Также ведется поиск Матвея Воейкова. Он также ушел в школу на улице Ялтинской, но вечером домой не вернулся. Мальчик был одет в серую ветровку, синюю рубашку, синие джинсы, серые кроссовки.
Тех, кто видел мальчишек, просят сообщить об этом в УМВД России по городу Калининграду по телефонам: 554 571, 554 777 (ПДН), 554-502, 554-506 (дежурная часть), либо 112.
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