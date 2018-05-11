Почему у кустов голубики пожелтели листья?

Доброго дня, уважаемые садоводы, подскажите, пожалуйста, как мне помочь моим кустам голубики. Им третий год, в прошлом году один дал немного ягод. Кусты сажал в ямы с кислым торфом, мульчирую большим количеством сосновых опилок. Для подкисления грядки использую уксусный раствор, осенью и весной по 20 л воды + 200 г 9%-го уксуса под каждый куст. Кусты небольшие. Этой весной два раза уже вносил азотное удобрение, 1-й раз — 20 г аммиачной селитры, 2-й раз — 10 г мочевины, проливая водой. Только в 10 мая обратил внимание на желтые листья, куст полностью желтый, бледно желтый.

На первый взгляд цвет листа сигнализируют о не хватке азота, но размер листа на мой взгляд нормальный. Может опилки на себя потянули весь азот? А может что-то другое? Подскажите, пожалуйста, что я сделал неправильно?

Спасибо.