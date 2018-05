«Челси» представил домашнюю форму на новый сезон

«Челси» на официальной странице в Твиттере презентовал новую домашнюю форму. В следующем сезоне лондонская команда будет выступать в синей экипировке с красными и белыми горизонтальными полосками.

The stage is lit. Introducing our 2018/19 @nikefootball home kit! Get yours 👉 https://t.co/hpsm2GiYxh pic.twitter.com/3YyjBMabcm

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 11 мая 2018 г.