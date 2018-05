«Челси» презентовал домашнюю форму на сезон-2018/19

Лондонский «Челси» представил домашний комплект формы на следующий сезон.

Экипировка выполнена в традиционном синем цвете. На форму также нанесены красные и белые полоски.

Техническим спонсором «пенсионеров» является компания Nike.

