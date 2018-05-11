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Ростовчанин придумал, как бороться с попрошайками
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Ростовчанин придумал, как бороться с попрошайками 

Деловое сообщество 59 минут назад
Один из жителей Ростова-на-Дону опубликовал в популярном паблике в социальных сетях собственную инструкцию о том, как бороться с попрошайками в городе. По его мнению, нужно стать рядом с таким человеком и сделать вид, что звонишь в правоохранительные органы.
«Громко говорите что-то в духе: «Здравствуйте! На перекрестке таком-то сидит попрошайка. Это административное правонарушение. Просьба прислать наряд». Выдерживаете паузу, как будто сотрудник у вас что-то спрашивает. Заканчиваете разговор и стоите рядом с попрошайкой. В течение 2–3 минут он уходит. Наслаждаетесь победой», — написал автор публикации.
Тем не менее, подписчики сообщества отметили, что попрошайки могут также легко спустя некоторое время вернуться на прежнее место. Один из жителей посчитал, что такими публикациями мужчина просто повышает себе самооценку.
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