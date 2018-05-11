Ещё
Чем болеет груша?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чем болеет груша? 

7dach.ru 55 минут назад
Фото: 7dach.ru
У меня груша четырехлетка. Прошлое лето на Алтае было очень дождливое, на груше появилась в середине лета чернота на листьях и стволе. Я обработала антибиотиком. Груша вроде ожила. Весной этого года я обработала ещё раз. На ней набухли почки, но потом вдруг отпали, и ствол на срезе стал полностью серо-чёрный. Нет даже зелёной оболочки. Кора отстаивается легко. Похоже, что дерево отмирает сверху вниз. Нижние веточки с листочками. И чем ниже делаю срез на стволе, там больше появляется зелёных прожилок. Что же это такое? Я думаю, что это серьёзная болезнь. Рядом молодые саженцы только посадили. Что делать?
7dach.ru: последние новости
Почему у кустов голубики пожелтели листья? Секреты раннего урожая огурцов Лунный посевной календарь на 8 мая 2018 года
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь миллиардера унижена полетом в эконом-классе138
Модель показала, как алкоголь разрушает тело15
Рай для педофилов: чем опасно танцевать в Сети4
Названы песни, которые слушают психопаты10
Голые и смешные: экстремальные наряды в Каннах13
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
06:55
Певицы и актрисы скрывают кошмарную суть
Звёзды
06:33
Раскрыты способы достижения счастья
Психология
00:59
Модель показала, как алкоголь разрушает тело
Красота
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
00:59
Дочь миллиардера унижена полетом в эконом-классе
Звёзды
07:06
Эти звезды всех достали
Звёзды
12:06
Богачи тратят деньги на ужасающую пластику
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение