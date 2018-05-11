Чем болеет груша?

У меня груша четырехлетка. Прошлое лето на Алтае было очень дождливое, на груше появилась в середине лета чернота на листьях и стволе. Я обработала антибиотиком. Груша вроде ожила. Весной этого года я обработала ещё раз. На ней набухли почки, но потом вдруг отпали, и ствол на срезе стал полностью серо-чёрный. Нет даже зелёной оболочки. Кора отстаивается легко. Похоже, что дерево отмирает сверху вниз. Нижние веточки с листочками. И чем ниже делаю срез на стволе, там больше появляется зелёных прожилок. Что же это такое? Я думаю, что это серьёзная болезнь. Рядом молодые саженцы только посадили. Что делать?