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«Женщина с железной пастью»: Преснякова пожалели из-за преображения жены
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«Женщина с железной пастью»: Преснякова пожалели из-за преображения жены 

Дни.ру 35 минут назад
Фото: Дни.ру
От сексуальности молодой жены Никиты Преснякова Алены не осталось и следа. К такому мнению пришли интернет-пользователи, увидев новые фотографии 21-летней девушки.
Еще недавно Алена Краснова буквально излучала секс — на своих фото красотка без стеснения демонстрировала длинные стройные ноги, упругую грудь и прочие совершенные части тела. Однако с недавних пор девушка стала публиковать снимки, на которых запечатлена в скромной одежде, скрывающей все соблазнительные изгибы фигуры. На этом фоне даже пошли слухи, что Алена скоро подарит супругу, популярному исполнителю Никите Преснякову первенца.
А сейчас же Алена пошла еще дальше. Жена артиста покрасила волосы в лиловый цвет и украсила зубы брекетами. «Просто;) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)» — коротко прокомментировала новую фотографию Краснова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На снимке 21-летняя красавица позирует в белой толстовке, не сковывающей движений, с фотоаппаратом на шее.
Подписчики неоднозначно отнеслись к преображению Алены Красновой. «Красавица👍😂👍👍», «Это пипец шо она с себя делает🤦🏽‍♀️», «Какая вы милая! Улыбка просто космос!», «Шикарный образ!», «аж глаза заболели ((бреКЕты. Носила их 2 года)», «Такая клевая👍🏻тебе даже брегеты идут😻», «Аленушка наша красавица 😙😍», «Миленькая», «Женщина с железной пастью))», «Бедный Никитос (((», «Брекеты? Я думала, что у тебя виниры💖» — высказались подписчики.
Напомним, роскошная свадьба Никиты Преснякова и его избранницы Алены Красновой состоялась летом 2017 года. На банкет в честь создания новой ячейки общества были приглашены 200 человек, в том числе и звездные родственники: Владимир Пресняков, Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Максим Галкин и Кристина Орбакайте. Как ранее сообщали осведомленные источники, стоимость грандиозного торжества в честь молодых составила 25 миллионов рублей, хотя Никита эту информацию опроверг.
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