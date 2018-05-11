«Женщина с железной пастью»: Преснякова пожалели из-за преображения жены

От сексуальности молодой жены Никиты Преснякова Алены не осталось и следа. К такому мнению пришли интернет-пользователи, увидев новые фотографии 21-летней девушки.

Еще недавно Алена Краснова буквально излучала секс — на своих фото красотка без стеснения демонстрировала длинные стройные ноги, упругую грудь и прочие совершенные части тела. Однако с недавних пор девушка стала публиковать снимки, на которых запечатлена в скромной одежде, скрывающей все соблазнительные изгибы фигуры. На этом фоне даже пошли слухи, что Алена скоро подарит супругу, популярному исполнителю Никите Преснякову первенца.

А сейчас же Алена пошла еще дальше. Жена артиста покрасила волосы в лиловый цвет и украсила зубы брекетами. «Просто;) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)» — коротко прокомментировала новую фотографию Краснова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На снимке 21-летняя красавица позирует в белой толстовке, не сковывающей движений, с фотоаппаратом на шее.

Подписчики неоднозначно отнеслись к преображению Алены Красновой. «Красавица👍😂👍👍», «Это пипец шо она с себя делает🤦🏽‍♀️», «Какая вы милая! Улыбка просто космос!», «Шикарный образ!», «аж глаза заболели ((бреКЕты. Носила их 2 года)», «Такая клевая👍🏻тебе даже брегеты идут😻», «Аленушка наша красавица 😙😍», «Миленькая», «Женщина с железной пастью))», «Бедный Никитос (((», «Брекеты? Я думала, что у тебя виниры💖» — высказались подписчики.